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Чемпионат Португалии

«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, борьба с «Порту» шла до последнего тура

27 Мая 2023 • 22:01 Комментировать
Бенфика
3:0
Санта-Клара
окончен

В португальской Примейре сегодня разыгрывалось чемпионское звание. Но в отличие от Бундеслиги здесь не было никакой интриги или драмы. «Порту» принимал «Виторию Гимарайнш» и со второй минуты был в большинстве. До перерыва «драконы» обеспечили себе задел в три гола и могли переключить внимание на параллельный матч.

«Бенфика» играла дома против аутсайдеров из «Санта-Клары» и уже с седьмой минуты были впереди, а в начале второго тайма громили противника.

«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, опередив «Порту» на два очка. Третье место у «Браги», четвертое - у «Спортинга».

Протокол игры  
Бенфика3:0Санта-Клара
(1:0) Рамуш Гонсалу7'  
(2:0) Силва Рафа28'  
(3:0) Гримальдо Алехандро60'  
Влаходимос ОдиссеасБах Александр 72' (Шикинью Франциску ( 72') Родригес Фелипе IIОтаменди НиколасГримальдо Алехандро  61'Невеш ЖоауФлорентину 72' (Жилберто Жуниор ( 72') Мариу ЖоауСилва Рафа 68' (Нерес Давид ( 68') Эурснес ФредрикРамуш Гонсалу 68' (Муса Петар ( 68')
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлСкьеллеруп АндреасРистич МихайлоЛукас VI
Батиста ГабриэлСанья Пьер 74' (Калила Диого ( 74') НогейраItalo 83' (Rildo ( 83') Nunes MatheusЖордау Бруну 83' (Пауло ( 83') Adriano2Андрезиньо Андре 76' (Аллано Лима ( 76') Бруно Алмейда 46' (Мисао Кенто ( 46') Рикардиньо ФеррейраNascimento Leite Matheus3
Запасные: Тагава КёсукэЭнрике ПаулуVictor BobsinMarcos Guillermo Diaz
27 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".
Протокол игры 
Порту3:0Витория Гимарайнш
(1:0) Тареми Мехди 8'  
(2:0) Отавио Эдмилсон 32'  
(3:0) Эванилсон 39'  
Кошта Диогу  Пепе VI  Пепе Кеплер   63' (Консейсау Родригу (   63' Маркано Иван  Венделл Боргес   82' (Лодер Дэнни (   82' Отавио Эдмилсон   72'   73' (Франко Андре (   73' Эуштакиу Стивен  Урибе Матеус   87'  Галено Вандерсон   63' (Мартинес Антонио III (   63' Эванилсон   63' (Верон Габриэл (   63' Тареми Мехди
Запасные: Кардозу Фабиу  Груйич Марко  Рамош Клаудиу  Занузи Зайду
Варела Бруну  Амаро Андре  Ибрахим Бамба  Тункара Мамаду   62'  Мигель Магальяеш  Хэндель Томаш   2'  Силва Даниэл   40'   58' (Индио Матеус (   58' Afonso Freitas   44'   46' (Са Элдер (   46'   72' Jota Silva   22' (Ze Ferreira (   22' Силва Андре III   75' (Силва Андерсон (   75' Джонстон Майкл   22' (Силва Тьягу (   22'   71')
Запасные: Фернандеш Жорже  Сафира Алиссон  Де Соуза Рафаэл  Nelson Da Luz
 27 мая. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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