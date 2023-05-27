«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, борьба с «Порту» шла до последнего тура

В португальской Примейре сегодня разыгрывалось чемпионское звание. Но в отличие от Бундеслиги здесь не было никакой интриги или драмы. «Порту» принимал «Виторию Гимарайнш» и со второй минуты был в большинстве. До перерыва «драконы» обеспечили себе задел в три гола и могли переключить внимание на параллельный матч.
«Бенфика» играла дома против аутсайдеров из «Санта-Клары» и уже с седьмой минуты были впереди, а в начале второго тайма громили противника.
«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, опередив «Порту» на два очка. Третье место у «Браги», четвертое - у «Спортинга».
Протокол игры
|(1:0) Рамуш Гонсалу7'
|(2:0) Силва Рафа28'
|(3:0) Гримальдо Алехандро60'
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр72' (Шикинью Франциску (72') •Родригес Фелипе II•Отаменди Николас•Гримальдо Алехандро• 61'Невеш Жоау•Флорентину72' (Жилберто Жуниор (72') •Мариу Жоау•Силва Рафа68' (Нерес Давид (68') •Эурснес Фредрик•Рамуш Гонсалу68' (Муса Петар (68')
Батиста Габриэл•Санья Пьер74' (Калила Диого (74') •Ногейра•Italo83' (Rildo (83') •Nunes Matheus•Жордау Бруну83' (Пауло (83') •Adriano2•Андрезиньо Андре76' (Аллано Лима (76') •Бруно Алмейда46' (Мисао Кенто (46') •Рикардиньо Феррейра•Nascimento Leite Matheus3
27 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".
Протокол игры
|(1:0) Тареми Мехди 8'
|(2:0) Отавио Эдмилсон 32'
|(3:0) Эванилсон 39'
Кошта Диогу • Пепе VI • Пепе Кеплер 63' ( Консейсау Родригу ( 63') • Маркано Иван • Венделл Боргес 82' ( Лодер Дэнни ( 82') • Отавио Эдмилсон 72' 73' ( Франко Андре ( 73') • Эуштакиу Стивен • Урибе Матеус • 87'Галено Вандерсон 63' ( Мартинес Антонио III ( 63') • Эванилсон 63' ( Верон Габриэл ( 63') • Тареми Мехди
Запасные: Кардозу Фабиу • Груйич Марко • Рамош Клаудиу • Занузи Зайду
Варела Бруну • Амаро Андре • Ибрахим Бамба • Тункара Мамаду • 62'Мигель Магальяеш • Хэндель Томаш • 2'Силва Даниэл 40' 58' ( Индио Матеус ( 58') • Afonso Freitas 44' 46' ( Са Элдер ( 46' ) • 72'Jota Silva 22' ( Ze Ferreira ( 22') • Силва Андре III 75' ( Силва Андерсон ( 75') • Джонстон Майкл 22' ( Силва Тьягу ( 22' ) 71'
Запасные: Фернандеш Жорже • Сафира Алиссон • Де Соуза Рафаэл • Nelson Da Luz
27 мая. Стадион "Драгау" (Порту).
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