«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, борьба с «Порту» шла до последнего тура

В португальской Примейре сегодня разыгрывалось чемпионское звание. Но в отличие от Бундеслиги здесь не было никакой интриги или драмы. «Порту» принимал «Виторию Гимарайнш» и со второй минуты был в большинстве. До перерыва «драконы» обеспечили себе задел в три гола и могли переключить внимание на параллельный матч.

«Бенфика» играла дома против аутсайдеров из «Санта-Клары» и уже с седьмой минуты были впереди, а в начале второго тайма громили противника.

«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, опередив «Порту» на два очка. Третье место у «Браги», четвертое - у «Спортинга».