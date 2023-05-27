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Чемпионат Португалии

Дубль «Порту» обыграл дубль «Бенфики» и поставил её под удар

27 Мая 2023 • 20:55 Комментировать

Во второй португальской лиге завершается чемпионат, правда, там тур растянули на два дня. Вторая команда «Порту» обыграла дубль «Бенфики», «дракончики» закончили сезон на пятом месте. Они не выйдут в высшую лигу, но такой цели, естественно, и не было.

А вот «Бенфика-2» теперь рискует опуститься в зону стыковых матчей, причем она уже не может считаться хозяйкой своей судьбы, так как не зависит от своих результатов. Это случится, если «Насьональ» в своем матче обыграет «Академику Висеу» в воскресенье, двадцать восьмого мая.

А это, как легко понять, также не входило в планы лиссабонцев. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Порту
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