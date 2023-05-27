Дубль «Порту» обыграл дубль «Бенфики» и поставил её под удар

Во второй португальской лиге завершается чемпионат, правда, там тур растянули на два дня. Вторая команда «Порту» обыграла дубль «Бенфики», «дракончики» закончили сезон на пятом месте. Они не выйдут в высшую лигу, но такой цели, естественно, и не было.

А вот «Бенфика-2» теперь рискует опуститься в зону стыковых матчей, причем она уже не может считаться хозяйкой своей судьбы, так как не зависит от своих результатов. Это случится, если «Насьональ» в своем матче обыграет «Академику Висеу» в воскресенье, двадцать восьмого мая.

А это, как легко понять, также не входило в планы лиссабонцев.