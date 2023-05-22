«Спортинг» упустил победу над «Бенфикой», но внёс интригу в борьбу за титул

В главном матче предпоследнего тура Примейры «Спортинг» играл против «Бенфики», которая могла уже сегодня оформить титул. Хозяева поля испортили намечающийся праздник соседям, забив два гола в конце первого тайма. Франсишку Тринкан со второго удара в одной атаке открыл счет, а вскоре после подачи углового Усман Диоманде выиграл воздух и переправил мяч в сетку. Гости были гораздо активнее после перерыва, но в основное время только Фредрику Эурснесу удалось головой отыграть один мяч. Уже перед финальным свистком в сутолоке у ворот «Спортинга» Жоау Невеш сравнял счет - 2:2.

Перед последним туром «Бенфика» опережает «Порту» на два очка, «Спортинг» финиширует четвертым.