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Чемпионат Португалии

«Спортинг» упустил победу над «Бенфикой», но внёс интригу в борьбу за титул

22 Мая 2023 • 00:35 Комментировать
Спортинг Л
2:2
Бенфика
окончен

В главном матче предпоследнего тура Примейры «Спортинг» играл против «Бенфики», которая могла уже сегодня оформить титул. Хозяева поля испортили намечающийся праздник соседям, забив два гола в конце первого тайма. Франсишку Тринкан со второго удара в одной атаке открыл счет, а вскоре после подачи углового Усман Диоманде выиграл воздух и переправил мяч в сетку. Гости были гораздо активнее после перерыва, но в основное время только Фредрику Эурснесу удалось головой отыграть один мяч. Уже перед финальным свистком в сутолоке у ворот «Спортинга» Жоау Невеш сравнял счет - 2:2.

Перед последним туром «Бенфика» опережает «Порту» на два очка, «Спортинг» финиширует четвертым.

Протокол игры  
Спортинг Л2:2Бенфика
(1:0) Тринкан Франсишку39'  
(2:0) Диоманде Усман44'  
  71'Эурснес Фредрик (2:1)
  90'Невеш Жоау (2:2)
Израэль ФранкоДиоманде Усман  48'Коатес Себастьян  88'Инасиу ГонсалуЭсгаю Рикарду 72' (Матеус Рейс ( 72') Угарте МануэльМорита Хидемаса 79' (Эссугу Дариу ( 79') Сантуш Нуну II 79' (Артур Гомес VIII ( 79') Эдвардс Маркус 54' (Паулинью Жуан ( 54') Тринкан Франсишку 72' (Бельерин Эктор ( 72') Поте
Запасные: Диего КаллайЧермити ЮссефНету ЛуишИссааку Фатаву
Влаходимос ОдиссеасЭурснес ФредрикСилва Антониу  40'Отаменди НиколасГримальдо Алехандро 86' (Ристич Михайло ( 86') Невеш ЖоауШикинью Франциску  80' 81' (Флорентину ( 81') Нерес ДавидСилва Рафа 66' (Муса Петар ( 66') Мариу Жоау 46' (Бах Александр ( 46') Рамуш Гонсалу 66' (Гуэдеш Гонсалу ( 66')
Запасные: Соареш СамуэлРодригес Фелипе IIЖилберто ЖуниорЛукас VI
21 мая. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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