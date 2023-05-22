«Спортинг» упустил победу над «Бенфикой», но внёс интригу в борьбу за титул

В главном матче предпоследнего тура Примейры «Спортинг» играл против «Бенфики», которая могла уже сегодня оформить титул. Хозяева поля испортили намечающийся праздник соседям, забив два гола в конце первого тайма. Франсишку Тринкан со второго удара в одной атаке открыл счет, а вскоре после подачи углового Усман Диоманде выиграл воздух и переправил мяч в сетку. Гости были гораздо активнее после перерыва, но в основное время только Фредрику Эурснесу удалось головой отыграть один мяч. Уже перед финальным свистком в сутолоке у ворот «Спортинга» Жоау Невеш сравнял счет - 2:2.
Перед последним туром «Бенфика» опережает «Порту» на два очка, «Спортинг» финиширует четвертым.
Протокол игры
|(1:0) Тринкан Франсишку39'
|(2:0) Диоманде Усман44'
|71'Эурснес Фредрик (2:1)
|90'Невеш Жоау (2:2)
Израэль Франко•Диоманде Усман• 48'Коатес Себастьян• 88'Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду72' (Матеус Рейс (72') •Угарте Мануэль•Морита Хидемаса79' (Эссугу Дариу (79') •Сантуш Нуну II79' (Артур Гомес VIII (79') •Эдвардс Маркус54' (Паулинью Жуан (54') •Тринкан Франсишку72' (Бельерин Эктор (72') •Поте
Запасные: Диего Каллай•Чермити Юссеф•Нету Луиш•Иссааку Фатаву
Влаходимос Одиссеас•Эурснес Фредрик•Силва Антониу• 40'Отаменди Николас•Гримальдо Алехандро86' (Ристич Михайло (86') •Невеш Жоау•Шикинью Франциску 80'81' (Флорентину (81') •Нерес Давид•Силва Рафа66' (Муса Петар (66') •Мариу Жоау46' (Бах Александр (46') •Рамуш Гонсалу66' (Гуэдеш Гонсалу (66')
21 мая. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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