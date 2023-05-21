Отаменди решил покинуть «Бенфику» после ухода Энцо Фернандеса

Мы уже сообщали о том, что аргентинский защитник Николас Отаменди, в прошлом поигравший в «Манчестер Сити», решил покинуть «Бенфику» после трех лет выступлений в лиссабонском клубе.

Как уточняет derbyderbyderby.it, сие решение он принял еще зимой, когда лиссабонцев покинул его соратник по аргентинской сборной Энцо Фернандес, блеснувший на чемпионате мира в Катаре.

Оставшись без своей «второй половинки», Отаменди столкнулся с чувством одиночества и тоски по родине. Летом он, скорее всего, переберется в «Ривер Плейт» - заканчивать карьеру 35-летний Отаменди пока не готов, но хочет, как и подобает всем успешным аргентинцам, в конце карьеры поиграть дома.