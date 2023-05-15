«Порту» остался в чемпионской гонке, забив победный гол середнякам на 90-й минуте

В 32-м туре Примейры «Порту» играл дома против середняков из «Каза Пиа». Фаворит проиграл первый тайм после автогола на 45-й минуте, правда, после перерыва стараниями Мехди Тареми отыгрался. Вот только вырвать победу при большом преимуществе не удавалось до 90 минуты, когда отличился Вандерсон Галено - 2:1.

Отставание «Порту» от лидирующей «Бенфики» составляет четыре очка, и чемпионский титул может быть разыгран через неделю.