«Порту» остался в чемпионской гонке, забив победный гол середнякам на 90-й минуте

В 32-м туре Примейры «Порту» играл дома против середняков из «Каза Пиа». Фаворит проиграл первый тайм после автогола на 45-й минуте, правда, после перерыва стараниями Мехди Тареми отыгрался. Вот только вырвать победу при большом преимуществе не удавалось до 90 минуты, когда отличился Вандерсон Галено - 2:1.
Отставание «Порту» от лидирующей «Бенфики» составляет четыре очка, и чемпионский титул может быть разыгран через неделю.
Протокол игры
|45'Эванилсон (0:1)
|(1:1) Тареми Мехди57'
|(2:1) Галено Вандерсон90'
Кошта Диогу•Пепе VI•Пепе Кеплер•Кардозу Фабиу56' (Верон Габриэл (56') •Венделл Боргес•Франко Андре84' (Лодер Дэнни (84') •Эуштакиу Стивен84' (Груйич Марко (84') •Урибе Матеус•Галено Вандерсон•Эванилсон83' (Мартинес Антонио III (83') •Тареми Мехди
Батишта Рикарду•Варела Фернанду79' (Афонсо Клейтон Мишель (79') •Фернандеш Вашку•Золотич Нермин 50'75' (Тчамба Дуплекс (75') •Полони Дерик•Нето Анжело25' (Тайра Альфонсу (25') •Beni•Leonardo Lelo•Сома Юки•Кардозо Фелиппе 74'74' (Мартинс Рафаэл VI (74') •Годвин Савиур79' (Нунеш Жоау (79')
Запасные: Паэс Лукас•Пинту Диогу•Болгадо Леонардо•Ферейра Эдуардо
14 мая. Стадион "Драгау" (Порту).
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