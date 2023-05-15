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Чемпионат Португалии

«Порту» остался в чемпионской гонке, забив победный гол середнякам на 90-й минуте

15 Мая 2023 • 00:41 Комментировать
Порту
2:1
Каза Пиа
окончен

В 32-м туре Примейры «Порту» играл дома против середняков из «Каза Пиа». Фаворит проиграл первый тайм после автогола на 45-й минуте, правда, после перерыва стараниями Мехди Тареми отыгрался. Вот только вырвать победу при большом преимуществе не удавалось до 90 минуты, когда отличился Вандерсон Галено - 2:1.

Отставание «Порту» от лидирующей «Бенфики» составляет четыре очка, и чемпионский титул может быть разыгран через неделю.

Протокол игры  
Порту2:1Каза Пиа
  45'Эванилсон (0:1)
(1:1) Тареми Мехди57'  
(2:1) Галено Вандерсон90'  
Кошта ДиогуПепе VIПепе КеплерКардозу Фабиу 56' (Верон Габриэл ( 56') Венделл БоргесФранко Андре 84' (Лодер Дэнни ( 84') Эуштакиу Стивен 84' (Груйич Марко ( 84') Урибе МатеусГалено ВандерсонЭванилсон 83' (Мартинес Антонио III ( 83') Тареми Мехди
Запасные: Карму ДавидФолья БернардоКонсейсау РодригуРамош КлаудиуЗанузи Зайду
Батишта РикардуВарела Фернанду 79' (Афонсо Клейтон Мишель ( 79') Фернандеш ВашкуЗолотич Нермин  50' 75' (Тчамба Дуплекс ( 75') Полони ДерикНето Анжело 25' (Тайра Альфонсу ( 25') BeniLeonardo LeloСома ЮкиКардозо Фелиппе  74' 74' (Мартинс Рафаэл VI ( 74') Годвин Савиур 79' (Нунеш Жоау ( 79')
Запасные: Паэс ЛукасПинту ДиогуБолгадо ЛеонардоФерейра Эдуардо
14 мая. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Порту каза пиа
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