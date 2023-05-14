«Спортинг» в драматичном матче едва не упустил победу над аутсайдером

В 32-м туре Примейры «Спортинг» играл дома против «Маритиму» и не смог одолеть аутсайдера. Более того, хозяева пропустили на 10-й минуте и на протяжении почти всего поединка пытались отыграться, что смогли в итоге сделать спустя 75 минут благодаря автоголу, а перед финальным свистком Себастьян Коатес, казалось, вырвал победу, но на седьмой компенсированной минуте гости забили в ответ. Долгие споры вокруг того, было ли все по правилам, и взятие ворот отменено - 2:1.

Этот результат оставляет «Спортинг» в очке от «Браги», идущей на бронзовой строчке. Соперник - третий с конца.