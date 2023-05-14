«Спортинг» в драматичном матче едва не упустил победу над аутсайдером

В 32-м туре Примейры «Спортинг» играл дома против «Маритиму» и не смог одолеть аутсайдера. Более того, хозяева пропустили на 10-й минуте и на протяжении почти всего поединка пытались отыграться, что смогли в итоге сделать спустя 75 минут благодаря автоголу, а перед финальным свистком Себастьян Коатес, казалось, вырвал победу, но на седьмой компенсированной минуте гости забили в ответ. Долгие споры вокруг того, было ли все по правилам, и взятие ворот отменено - 2:1.
Этот результат оставляет «Спортинг» в очке от «Браги», идущей на бронзовой строчке. Соперник - третий с конца.
Протокол игры
|10'Коста Витор (0:1)
|(1:1) Коста Матеуш85'
|(2:1) Коатес Себастьян90'
Адан Антонио 90'• 90'Диоманде Усман 51'64' (Эсгаю Рикарду (64') •Коатес Себастьян•Матеус Рейс46' (Морита Хидемаса (46') •Бельерин Эктор46' (Сантуш Нуну II (46') •Угарте Мануэль• 28'Поте• 90'Артур Гомес VIII46' (Инасиу Гонсалу (46') •Эдвардс Маркус•Паулинью Жуан•Тринкан Франсишку57' (Иссааку Фатаву (57') 90'
Запасные: Рошинья Кошта•Израэль Франко•Нету Луиш•Эссугу Дариу
Marcelo Carne• 72'Moises Mosquera•Зайнадин Джуниор•Рене77' (Valdemir (77') •Паулинью Паулу•Коста Витор90' (Винк Клаудио (90') •Афонсо Жоао III•Шадаш Бруну90' (Чина Фабиу (90') •Мендеш Диогу77' (Коста Матеуш (77') •Видигал Андре 40'89' (Риаскос Брайан (89') • 90'Коррея Фелиш 90'
13 мая. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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