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«Спортинг» в драматичном матче едва не упустил победу над аутсайдером

14 Мая 2023 • 00:37 Комментировать
Спортинг Л
2:1
Маритиму
окончен

В 32-м туре Примейры «Спортинг» играл дома против «Маритиму» и не смог одолеть аутсайдера. Более того, хозяева пропустили на 10-й минуте и на протяжении почти всего поединка пытались отыграться, что смогли в итоге сделать спустя 75 минут благодаря автоголу, а перед финальным свистком Себастьян Коатес, казалось, вырвал победу, но на седьмой компенсированной минуте гости забили в ответ. Долгие споры вокруг того, было ли все по правилам, и взятие ворот отменено - 2:1.

Этот результат оставляет «Спортинг» в очке от «Браги», идущей на бронзовой строчке. Соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Спортинг Л2:1Маритиму
  10'Коста Витор (0:1)
(1:1) Коста Матеуш85'  
(2:1) Коатес Себастьян90'  
Адан Антонио  90'  90'Диоманде Усман  51' 64' (Эсгаю Рикарду ( 64') Коатес СебастьянМатеус Рейс 46' (Морита Хидемаса ( 46') Бельерин Эктор 46' (Сантуш Нуну II ( 46') Угарте Мануэль  28'Поте  90'Артур Гомес VIII 46' (Инасиу Гонсалу ( 46') Эдвардс МаркусПаулинью ЖуанТринкан Франсишку 57' (Иссааку Фатаву ( 57'  90')
Запасные: Рошинья КоштаИзраэль ФранкоНету ЛуишЭссугу Дариу
Marcelo Carne  72'Moises MosqueraЗайнадин ДжуниорРене 77' (Valdemir ( 77') Паулинью ПаулуКоста Витор 90' (Винк Клаудио ( 90') Афонсо Жоао IIIШадаш Бруну 90' (Чина Фабиу ( 90') Мендеш Диогу 77' (Коста Матеуш ( 77') Видигал Андре  40' 89' (Риаскос Брайан ( 89'  90') Коррея Фелиш  90'
Запасные: Кошта ЭдгарJesus RamirezМорено ПаблоМакаридзе Георгий
13 мая. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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