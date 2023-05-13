«Бенфика» в шаге от чемпионства после 5 голов в ворота «Портимоненсе»

В 32-м туре Примейры «Бенфика» гостила у «Портимоненсе» и с первых минут показала стремление к победе. Еще до перерыва лидер соревнований обеспечил задел в два гола, а затем забил еще дважды и победил со счетом 5:1. Петар Муса стал автором дубля.

Отрыв от идущего вторым «Порту» составляет семь очков, и в случае осечки «драконов» в этом туре лиссабонцы станут чемпионами.