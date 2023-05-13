«Бенфика» в шаге от чемпионства после 5 голов в ворота «Портимоненсе»

В 32-м туре Примейры «Бенфика» гостила у «Портимоненсе» и с первых минут показала стремление к победе. Еще до перерыва лидер соревнований обеспечил задел в два гола, а затем забил еще дважды и победил со счетом 5:1. Петар Муса стал автором дубля.
Отрыв от идущего вторым «Порту» составляет семь очков, и в случае осечки «драконов» в этом туре лиссабонцы станут чемпионами.
Протокол игры
|4'Гримальдо Алехандро (0:1)
|28'Релвас Филипе (0:2)
|(1:2) Энрике Педро VI38'
|45'Рамуш Гонсалу (1:3)
|87'Муса Петар (1:4)
|89'Муса Петар (1:5)
Накамура Косукэ•Энрике Педро VI 34'67' (Эштрела Паулу (67') •Пак Чжи Су•Алемао•Муфи Фахд67' (Sergio Conceicao (67') •Карлинос67' (Nonoca (67') •Маурисио Жозе80' (Матуш Рикарду (80') •Релвас Филипе•Jony Gonzalez•Yago Cariello80' (Рохес Брайан (80') •Сек Мустафа 74'
Запасные: Уаттара Зиэ•Гомес Руи•Matheus Nogueira•Диаби Мохамед
Влаходимос Одиссеас•Эурснес Фредрик90' (Бах Александр (90') •Родригес Фелипе II•Силва Антониу•Гримальдо Алехандро•Невеш Жоау•Шикинью Франциску 32'46' (Флорентину (46') •Нерес Давид86' (Муса Петар (86') •Силва Рафа90' (Тенгстедт Каспер (90') •Мариу Жоау•Рамуш Гонсалу86' (Гуэдеш Гонсалу (86')
Запасные: Соареш Самуэл•Жилберто Жуниор•Ристич Михайло•Лукас VI
13 мая. Стадион "Мунисипал-ди-Портиман".
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