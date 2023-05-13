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«Бенфика» в шаге от чемпионства после 5 голов в ворота «Портимоненсе»

13 Мая 2023 • 22:20 Комментировать
Портимоненсе
1:5
Бенфика
окончен

В 32-м туре Примейры «Бенфика» гостила у «Портимоненсе» и с первых минут показала стремление к победе. Еще до перерыва лидер соревнований обеспечил задел в два гола, а затем забил еще дважды и победил со счетом 5:1. Петар Муса стал автором дубля.

Отрыв от идущего вторым «Порту» составляет семь очков, и в случае осечки «драконов» в этом туре лиссабонцы станут чемпионами.

Протокол игры  
Портимоненсе1:5Бенфика
  4'Гримальдо Алехандро (0:1)
  28'Релвас Филипе (0:2)
(1:2) Энрике Педро VI38'  
  45'Рамуш Гонсалу (1:3)
  87'Муса Петар (1:4)
  89'Муса Петар (1:5)
Накамура КосукэЭнрике Педро VI  34' 67' (Эштрела Паулу ( 67') Пак Чжи СуАлемаоМуфи Фахд 67' (Sergio Conceicao ( 67') Карлинос 67' (Nonoca ( 67') Маурисио Жозе 80' (Матуш Рикарду ( 80') Релвас ФилипеJony GonzalezYago Cariello 80' (Рохес Брайан ( 80') Сек Мустафа  74'
Запасные: Уаттара ЗиэГомес РуиMatheus NogueiraДиаби Мохамед
Влаходимос ОдиссеасЭурснес Фредрик 90' (Бах Александр ( 90') Родригес Фелипе IIСилва АнтониуГримальдо АлехандроНевеш ЖоауШикинью Франциску  32' 46' (Флорентину ( 46') Нерес Давид 86' (Муса Петар ( 86') Силва Рафа 90' (Тенгстедт Каспер ( 90') Мариу ЖоауРамуш Гонсалу 86' (Гуэдеш Гонсалу ( 86')
Запасные: Соареш СамуэлЖилберто ЖуниорРистич МихайлоЛукас VI
13 мая. Стадион "Мунисипал-ди-Портиман".

 

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Бенфика Портимоненсе
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