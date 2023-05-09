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Чемпионат Португалии

«Бенфика» останется без выездной поддержки на следующем матче в еврокубках

09 Мая 2023 • 23:39 Комментировать
Портимоненсе
...
Бенфика
13.05 20:00

В УЕФА приняли дисциплинарные меры в отношении лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, что в последнем на данный момент матче «Бенфики» в еврокубках некрасиво повели себя фанаты этого португальского гранда. На арене «Сан-Сиро» в Милане во время матча против «Интера» (3:3) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов они начали бросать пиротехнику на нижние ярусы арены. По рассказам очевидцев, она летела на головы сидящим ниже болельщикам «нерадзурри».

Таким образом, ближайший официальный матч в еврокубках «Бенфика» проведёт без выездной поддержки.

«Бенфика» официально извинилась перед «Интером» за поведение своих фанов 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика
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