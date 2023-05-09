Гол Маркано принёс «Порту» скромную победу над «Арокой»

«Порту» добыл победу в последнем матче тридцать первого тура португальской Примейры против «Ароки», это получилось благодаря голу Ивана Маркано буквально перед свистком на перерыв.
Победа позволяет «драконам» оставаться в борьбе за титул, но «Бенфике» достаточно победить в двух из трех оставшихся матчей, чтобы взять титул вне зависимости от стараний «Порту».
Протокол игры
|44'Маркано Иван (0:1)
Ignacio De Arruabarrena•Милованов Богдан63' (Мишель Бенжи (63') •Галович Нино•Опоку Джером•Куарежма•Руис Алан•Соро Исмаила63' (Арсенио (63') •Симау Давид90' (Лаваль Юсуф (90') •Силла Морлей 85'90' (Морейра Педру (90') •Мухика Рафаэль77' (Bruno Marques (77') •Антони
Запасные: Валиду Жоау•Яу Мозес•Бускетс Ориоль•Веласкес Хосе
Кошта Диогу•Пепе VI•Пепе Кеплер•Маркано Иван• 33'Венделл Боргес•Отавио Эдмилсон• 31'Груйич Марко87' (Франко Андре (87') •Эуштакиу Стивен90' (Верон Габриэл (90') •Галено Вандерсон90' (Лодер Дэнни (90') •Эванилсон72' (Мартинес Антонио III (72') •Тареми Мехди87' (Фолья Бернардо (87')
08 мая. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).
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