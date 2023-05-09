Гол Маркано принёс «Порту» скромную победу над «Арокой»

«Порту» добыл победу в последнем матче тридцать первого тура португальской Примейры против «Ароки», это получилось благодаря голу Ивана Маркано буквально перед свистком на перерыв.

Победа позволяет «драконам» оставаться в борьбе за титул, но «Бенфике» достаточно победить в двух из трех оставшихся матчей, чтобы взять титул вне зависимости от стараний «Порту».