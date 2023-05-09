Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Гол Маркано принёс «Порту» скромную победу над «Арокой»

09 Мая 2023 • 01:22 Комментировать
Арока
0:1
Порту
окончен

«Порту» добыл победу в последнем матче тридцать первого тура португальской Примейры против «Ароки», это получилось благодаря голу Ивана Маркано буквально перед свистком на перерыв.

Победа позволяет «драконам» оставаться в борьбе за титул, но «Бенфике» достаточно победить в двух из трех оставшихся матчей, чтобы взять титул вне зависимости от стараний «Порту». 

Протокол игры  
Арока0:1Порту
  44'Маркано Иван (0:1)
Ignacio De ArruabarrenaМилованов Богдан 63' (Мишель Бенжи ( 63') Галович НиноОпоку ДжеромКуарежмаРуис АланСоро Исмаила 63' (Арсенио ( 63') Симау Давид 90' (Лаваль Юсуф ( 90') Силла Морлей  85' 90' (Морейра Педру ( 90') Мухика Рафаэль 77' (Bruno Marques ( 77') Антони
Запасные: Валиду ЖоауЯу МозесБускетс ОриольВеласкес Хосе
Кошта ДиогуПепе VIПепе КеплерМаркано Иван  33'Венделл БоргесОтавио Эдмилсон  31'Груйич Марко 87' (Франко Андре ( 87') Эуштакиу Стивен 90' (Верон Габриэл ( 90') Галено Вандерсон 90' (Лодер Дэнни ( 90') Эванилсон 72' (Мартинес Антонио III ( 72') Тареми Мехди 87' (Фолья Бернардо ( 87')
Запасные: Кардозу ФабиуКонсейсау РодригуРамош КлаудиуЗанузи Зайду
08 мая. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Порту Иван Маркано Арока
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фамаликан Фамаликан
Шавиш Шавиш
1
2
4.50 1.40 1.04
Видео
Окончен
Арока Арока
Порту Порту
0
1
100.00 8.50 1.02
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Мая
01:22 · Португалия. Примейра-лига
Гол Маркано принёс «Порту» скромную победу над «Арокой»
08 Мая
00:27 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» забил 4 мяча в ворота аутсайдера
07 Мая
19:45 · Россия. Премьер-лига
Агент защитника Кики заявил, что игрок готов рассмотреть предложение из РПЛ
00:47 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» с трудом переиграла «Брагу»
06 Мая
06:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «ПСЖ» претендуют на португальского защитника
04:22 · Португалия. Примейра-лига
Роналду станет почётным гражданином Лиссабона
03:58 · Португалия. Примейра-лига
Пепе пожаловался в полицию после того, как игрок «Фамаликана» обозвал его «обезьяной»
05 Мая
17:00 · Германия. Бундеслига
Вайгль перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию» на постоянной основе официально
09:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Алемани в «Порту»
01:20 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» вырвал путёвку в финал Кубка Португалии на 122-й минуте игры
04 Мая
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может назначить Аморима, если не договорится с Нагельсманном
03 Мая
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в гонке за Угарте
02 Мая
20:16 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» изучает возможную стоимость покупки Угарте
01 Мая
00:33 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» переиграл «Фамаликан»
30 Апреля
21:59 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» в меньшинстве не упустил победу над «Боавиштой»
Все новости
Рекомендуем