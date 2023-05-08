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Чемпионат Португалии

«Спортинг» забил 4 мяча в ворота аутсайдера

08 Мая 2023 • 00:27 Комментировать
Пасуш де Феррейра
0:4
Спортинг Л
окончен

«Спортинг» продолжает преследование «Порту» и «Браги», не оставляя попыток побороться за второе место в Примейре. В 31-м туре лиссабонцы гостили у аутсайдеров и разгромили «Пасуш де Феррейру» со счетом 3:0.

Довольно быстро Марафона стал автором гола в свои ворота, Нуну Сантуш развил успех на 33-й минуте, а Франсишку Тринкан и Юссеф Чермити отличились в середине второго тайма и на 90-й минуте соответственно.

«Спортинг» идет четвертым, проигрывая четыре очка «Браге» и шесть - «Порту».

Протокол игры  
Пасуш де Феррейра0:4Спортинг Л
  7'Марафона Карлош (0:1)
  33'Сантуш Нуну II (0:2)
  62'Тринкан Франсишку (0:3)
  90'Чермити Юссеф (0:4)
Марафона КарлошДельгадо Хуан III  58' 61' (Силва Хорхе ( 61') Лима НуноМаракасБастос ЛуишКарлос Луис 55' (Пиреш Руй ( 55') Холсгров ДжорданГайтан Николас 74' (Mauro Couto ( 74') Бернарду ПаулуЗе Уилтон 55' (Буцке Адриан ( 55') Гедеш Алешандре 55' (Томас Найджел ( 55')
Запасные: Тьяго РибейроВекич ИгорВигариу ЖоауФеригра Эрик
Адан АнтониоДиоманде УсманКоатес Себастьян 81' (Чермити Юссеф ( 81') Инасиу ГонсалуБельерин ЭкторУгарте Мануэль 81' (Матеус Рейс ( 81') Морита Хидемаса  40' 65' (Танлонго Матео ( 65') Сантуш Нуну II 74' (Артур Гомес VIII ( 74') Эдвардс Маркус 65' (Паулинью Жуан ( 65') Тринкан ФрансишкуПоте
Запасные: Рошинья КоштаЭсгаю РикардуИзраэль ФранкоНету Луиш
07 мая. Стадион "Капитал ду Мовел".

 

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Спортинг Лиссабон Пасуш Де Феррейра
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