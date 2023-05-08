«Спортинг» забил 4 мяча в ворота аутсайдера

«Спортинг» продолжает преследование «Порту» и «Браги», не оставляя попыток побороться за второе место в Примейре. В 31-м туре лиссабонцы гостили у аутсайдеров и разгромили «Пасуш де Феррейру» со счетом 3:0.

Довольно быстро Марафона стал автором гола в свои ворота, Нуну Сантуш развил успех на 33-й минуте, а Франсишку Тринкан и Юссеф Чермити отличились в середине второго тайма и на 90-й минуте соответственно.

«Спортинг» идет четвертым, проигрывая четыре очка «Браге» и шесть - «Порту».