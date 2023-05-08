«Спортинг» забил 4 мяча в ворота аутсайдера

«Спортинг» продолжает преследование «Порту» и «Браги», не оставляя попыток побороться за второе место в Примейре. В 31-м туре лиссабонцы гостили у аутсайдеров и разгромили «Пасуш де Феррейру» со счетом 3:0.
Довольно быстро Марафона стал автором гола в свои ворота, Нуну Сантуш развил успех на 33-й минуте, а Франсишку Тринкан и Юссеф Чермити отличились в середине второго тайма и на 90-й минуте соответственно.
«Спортинг» идет четвертым, проигрывая четыре очка «Браге» и шесть - «Порту».
Протокол игры
|7'Марафона Карлош (0:1)
|33'Сантуш Нуну II (0:2)
|62'Тринкан Франсишку (0:3)
|90'Чермити Юссеф (0:4)
Марафона Карлош•Дельгадо Хуан III 58'61' (Силва Хорхе (61') •Лима Нуно•Маракас•Бастос Луиш•Карлос Луис55' (Пиреш Руй (55') •Холсгров Джордан•Гайтан Николас74' (Mauro Couto (74') •Бернарду Паулу•Зе Уилтон55' (Буцке Адриан (55') •Гедеш Алешандре55' (Томас Найджел (55')
Запасные: Тьяго Рибейро•Векич Игор•Вигариу Жоау•Феригра Эрик
Адан Антонио•Диоманде Усман•Коатес Себастьян81' (Чермити Юссеф (81') •Инасиу Гонсалу•Бельерин Эктор•Угарте Мануэль81' (Матеус Рейс (81') •Морита Хидемаса 40'65' (Танлонго Матео (65') •Сантуш Нуну II74' (Артур Гомес VIII (74') •Эдвардс Маркус65' (Паулинью Жуан (65') •Тринкан Франсишку•Поте
Запасные: Рошинья Кошта•Эсгаю Рикарду•Израэль Франко•Нету Луиш
07 мая. Стадион "Капитал ду Мовел".
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