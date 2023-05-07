«Бенфика» с трудом переиграла «Брагу»

В матче тридцать первого тура португальского чемпионата «Бенфика», лидер турнирной таблицы, переиграла с минимальным счетом «Брагу». Единственный мяч игры был забит в середине второго тайма, это сделал Рафа Силва, которому ассистировал Нерес.
В следующем туре «Бенфика» сыграет с «Портимоненсе».
Протокол игры
|(1:0) Силва Рафа67'
Влаходимос Одиссеас•Эурснес Фредрик•Силва Антониу•Отаменди Николас• 34'Гримальдо Алехандро•Шикинью Франциску•Невеш Жоау• 41'Нерес Давид81' (Гуэдеш Гонсалу (81') •Силва Рафа•Мариу Жоау 86'88' (Флорентину (88') •Рамуш Гонсалу75' (Муса Петар (75')
Матеус Лима•Гомес Виктор82' (Горби Жан-Батист (82') •Ньякате Сику•Тормена Витор•Борха Кристиан46' (Секейра Нуну (46') • 90'Орта Андре75' (Банза Симон (75') •Рачич Урош82' (Джало Альваро (82') • 90'Медейруш Юри66' (Пицци Луиш (66') •Орта Рикарду• 45'Брума Арминду• 90'Руис Абель
06 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".
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