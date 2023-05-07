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Чемпионат Португалии

«Бенфика» с трудом переиграла «Брагу»

07 Мая 2023 • 00:47 Комментировать
Бенфика
1:0
Брага
окончен

В матче тридцать первого тура португальского чемпионата «Бенфика», лидер турнирной таблицы, переиграла с минимальным счетом «Брагу». Единственный мяч игры был забит в середине второго тайма, это сделал Рафа Силва, которому ассистировал Нерес.

В следующем туре «Бенфика» сыграет с «Портимоненсе». 

Протокол игры  
Бенфика1:0Брага
(1:0) Силва Рафа67'  
Влаходимос ОдиссеасЭурснес ФредрикСилва АнтониуОтаменди Николас  34'Гримальдо АлехандроШикинью ФранцискуНевеш Жоау  41'Нерес Давид 81' (Гуэдеш Гонсалу ( 81') Силва РафаМариу Жоау  86' 88' (Флорентину ( 88') Рамуш Гонсалу 75' (Муса Петар ( 75')
Запасные: Соареш СамуэлРодригес Фелипе IIН'Дур ЧреЖилберто ЖуниорРистич МихайлоЛукас VI
Матеус ЛимаГомес Виктор 82' (Горби Жан-Батист ( 82') Ньякате СикуТормена ВиторБорха Кристиан 46' (Секейра Нуну ( 46'  90') Орта Андре 75' (Банза Симон ( 75') Рачич Урош 82' (Джало Альваро ( 82'  90') Медейруш Юри 66' (Пицци Луиш ( 66') Орта Рикарду  45'Брума Арминду  90'Руис Абель
Запасные: Магальяйнш ТьягуМендес ЮсафатСатчи СердарПаулу Оливейра
06 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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