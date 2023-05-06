Роналду станет почётным гражданином Лиссабона

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду родился на острове Мадейра, там его боготворят, установив даже статую Роналду, но и в Лиссабоне готовы не отставать от островитян.

Еще бы - они тоже считают легенду своим человеком, ведь Роналду дебютировал в большом футболе именно за «Спортинг» в 2002 году. И теперь там готовы признать его почетным гражданином города, что предусматривает вручение медали «за заслуги».

- Он всегда защищал и представлял честь Лиссабона во всем мире, он работает над имиджем города. Его спортивная история успеха неразрывно связана с нашим городом, - цитирует слова мэра города Карлуша Моедуша derbyderbyderby.it.