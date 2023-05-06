Пепе пожаловался в полицию после того, как игрок «Фамаликана» обозвал его «обезьяной»

Эпатажный португальский защитник Пепе нарвался на грубость в полуфинальном матче Кубка Португалии, в котором «Порту» на исходе дополнительного времени вырвал победу и вышел в финал. По ходу игры Пепе сцепился с аргентинским футболистом «Фамаликана» Сантьяго Коломбатто - тот, как утверждает бывший защитник «Реала», обозвал его «обезьяной».

Пепе требовал от арбитра удалить обидчика, но тот не пошел на поводу у игрока «Порту», и после игры тот решил поискать справедливости в полиции, написав жалобу на то, что стал «жертвой расизма». Так что, возможно, казус еще не исчерпал себя.