«Порту» вырвал путёвку в финал Кубка Португалии на 122-й минуте игры

Драматично завершилось полуфинальное противостояние Кубка Португалии, в котором «Порту», выиграв первый матч со счетом 2:1, в ответной игре проиграл в основное время с тем же счетом «Фамаликану».
И когда казалось, что дело идет к серии пенальти, Отавио удался невероятный пушечный удар из-за пределов штрафной площади, который принес «драконам» ничью и вывел в финал Кубка Португалии.
Ну а после этого еще и Эванилсон забил и победный мяч.
Протокол игры
|21'Кадис Хондер (0:1)
|(1:1) Галено Вандерсон28'
|75'Хайме Иван (1:2)
|(2:2) Отавио Эдмилсон120'
|(3:2) Эванилсон120'
Рамош Клаудиу•Манафа Вилсон62' (Тареми Мехди (62') •Кардозу Фабиу115' (Эуштакиу Стивен (115') •Пепе Кеплер• 30'Венделл Боргес91' (Занузи Зайду (91') •Груйич Марко62' (Франко Андре (62') •Урибе Матеус•Галено Вандерсон•Пепе VI81' (Эванилсон (81') •Отавио Эдмилсон84' (Михай Энеа (84') •Мартинес Антонио III81' (Консейсау Родригу (81')
Запасные: Карму Давид•Лодер Дэнни•Кошта Диогу
Жуниор Луис•Пенетра Алешандре• 108'Риччели•Отавио Эдмилсон84' (Михай Энеа (84') • 100'Моура Франсишку• 110'Коломбатто Сантьяго 39'90' (Ассунсао Густаво (90') •Юссуф Зейду•Родригеш Иву 83'91' (Са Гуштаву (91') •Хайме Иван114' (Лима Рубен (114') •Добре Алекс 26'73' (Санка Леандру (73') •Кадис Хондер91' (Денилсон VI (91') 112'
Запасные: Кастро Пабло•Злобин Иван•Агиррегабириа Мартин
04 мая.
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