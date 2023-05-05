«Порту» вырвал путёвку в финал Кубка Португалии на 122-й минуте игры

Драматично завершилось полуфинальное противостояние Кубка Португалии, в котором «Порту», выиграв первый матч со счетом 2:1, в ответной игре проиграл в основное время с тем же счетом «Фамаликану».

И когда казалось, что дело идет к серии пенальти, Отавио удался невероятный пушечный удар из-за пределов штрафной площади, который принес «драконам» ничью и вывел в финал Кубка Португалии.

Ну а после этого еще и Эванилсон забил и победный мяч.