Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Порту» вырвал путёвку в финал Кубка Португалии на 122-й минуте игры

05 Мая 2023 • 01:20 Комментировать
Порту
3:2
Фамаликан
окончен после доп. времени

Драматично завершилось полуфинальное противостояние Кубка Португалии, в котором «Порту», выиграв первый матч со счетом 2:1, в ответной игре проиграл в основное время с тем же счетом «Фамаликану».

И когда казалось, что дело идет к серии пенальти, Отавио удался невероятный пушечный удар из-за пределов штрафной площади, который принес «драконам» ничью и вывел в финал Кубка Португалии.

Ну а после этого еще и Эванилсон забил и победный мяч. 

Протокол игры  
Порту3:2Фамаликан
  21'Кадис Хондер (0:1)
(1:1) Галено Вандерсон28'  
  75'Хайме Иван (1:2)
(2:2) Отавио Эдмилсон120'  
(3:2) Эванилсон120'  
Рамош КлаудиуМанафа Вилсон 62' (Тареми Мехди ( 62') Кардозу Фабиу 115' (Эуштакиу Стивен ( 115') Пепе Кеплер  30'Венделл Боргес 91' (Занузи Зайду ( 91') Груйич Марко 62' (Франко Андре ( 62') Урибе МатеусГалено ВандерсонПепе VI 81' (Эванилсон ( 81') Отавио Эдмилсон 84' (Михай Энеа ( 84') Мартинес Антонио III 81' (Консейсау Родригу ( 81')
Запасные: Карму ДавидЛодер ДэнниКошта Диогу
Жуниор ЛуисПенетра Алешандре  108'РиччелиОтавио Эдмилсон 84' (Михай Энеа ( 84'  100') Моура Франсишку  110'Коломбатто Сантьяго  39' 90' (Ассунсао Густаво ( 90') Юссуф ЗейдуРодригеш Иву  83' 91' (Са Гуштаву ( 91') Хайме Иван 114' (Лима Рубен ( 114') Добре Алекс  26' 73' (Санка Леандру ( 73') Кадис Хондер 91' (Денилсон VI ( 91'  112')
Запасные: Кастро ПаблоЗлобин ИванАгиррегабириа Мартин
04 мая.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Порту
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.05.23 в 22:15
Каза Пиа Каза Пиа
Портимоненсе Портимоненсе
2.25 3.05 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Мая
01:20 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» вырвал путёвку в финал Кубка Португалии на 122-й минуте игры
04 Мая
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может назначить Аморима, если не договорится с Нагельсманном
03 Мая
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в гонке за Угарте
02 Мая
20:16 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» изучает возможную стоимость покупки Угарте
01 Мая
00:33 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» переиграл «Фамаликан»
30 Апреля
21:59 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» в меньшинстве не упустил победу над «Боавиштой»
15:34 · Италия. Серия А
«Рома» заинтересована в услугах Рамуша
00:32 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» уверенно переиграла «Жил Висенте»
29 Апреля
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обратился к «Спортингу» за Мануэлем Угарте
03:04 · Португалия. Примейра-лига
Миура дебютировал в 56 лет и побил рекорд португальского чемпионата видео
28 Апреля
18:20 · Россия. Премьер-лига
Представитель Кики высказался насчёт слухов об «Урале» эксклюзив
27 Апреля
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривал возможность назначения Шмидта 1
00:35 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» переиграл «Фамаликан» в кубковом полуфинале
26 Апреля
20:00 · Германия. Бундеслига
Назван неожиданный кандидат на подписание Камады слухи
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отправил скаутов для слежки за Антониу Силвой
Все новости
Рекомендуем