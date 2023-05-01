«Спортинг» переиграл «Фамаликан»

«Спортинг» не теряет надежды побороться за топ-места в Примейре. В заключительном матче 30-го тура лиссабонцы принимали набравший хороший темп «Фамаликан». Хидемаса Морита довольно быстро забил за фаворитов в этой паре, а на 60-й минуте Рикарду Эсгаю удвоил перевес. Автогол Себастьяна Коатеса вернул интригу в этот матч, но «Спортинг» своего не упустил и победил (2:1). Ближайший конкурент, идущая на третьем месте «Брага», - в семи очках. «Фамаликан» - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Морита Хидемаса18'
|(2:0) Эсгаю Рикарду60'
|69'Коатес Себастьян (2:1)
Адан Антонио•Диоманде Усман55' (Матеус Рейс (55') •Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду83' (Артур Гомес VIII (83') •Угарте Мануэль 45'73' (Танлонго Матео (73') •Морита Хидемаса•Сантуш Нуну II•Эдвардс Маркус•Тринкан Франсишку83' (Бельерин Эктор (83') •Поте55' (Чермити Юссеф (55') 90'
Жуниор Луис•Агиррегабириа Мартин•Риччели• 61'Отавио Эдмилсон•Лима Рубен58' (Моура Франсишку (58') •Са Гуштаву 45'85' (Добре Алекс (85') •Ассунсао Густаво• 78'Коломбатто Сантьяго46' (Юссуф Зейду (46') •Санка Леандру•Денилсон VI58' (Хайме Иван (58') •Кастро Пабло58' (Кадис Хондер (58')
Запасные: Михай Энеа•Фонте Руй•Злобин Иван•Тавареш Давид
30 апреля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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