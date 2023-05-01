«Спортинг» переиграл «Фамаликан»

«Спортинг» не теряет надежды побороться за топ-места в Примейре. В заключительном матче 30-го тура лиссабонцы принимали набравший хороший темп «Фамаликан». Хидемаса Морита довольно быстро забил за фаворитов в этой паре, а на 60-й минуте Рикарду Эсгаю удвоил перевес. Автогол Себастьяна Коатеса вернул интригу в этот матч, но «Спортинг» своего не упустил и победил (2:1). Ближайший конкурент, идущая на третьем месте «Брага», - в семи очках. «Фамаликан» - седьмой.