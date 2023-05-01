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«Спортинг» переиграл «Фамаликан»

01 Мая 2023 • 00:33 Комментировать
Спортинг Л
2:1
Фамаликан
окончен

«Спортинг» не теряет надежды побороться за топ-места в Примейре. В заключительном матче 30-го тура лиссабонцы принимали набравший хороший темп «Фамаликан». Хидемаса Морита довольно быстро забил за фаворитов  в этой паре, а на 60-й минуте Рикарду Эсгаю удвоил перевес. Автогол Себастьяна Коатеса вернул интригу в этот матч, но «Спортинг» своего не упустил и победил (2:1). Ближайший конкурент, идущая на третьем месте «Брага», - в семи очках. «Фамаликан» - седьмой.

Протокол игры  
Спортинг Л2:1Фамаликан
(1:0) Морита Хидемаса18'  
(2:0) Эсгаю Рикарду60'  
  69'Коатес Себастьян (2:1)
Адан АнтониоДиоманде Усман 55' (Матеус Рейс ( 55') Коатес СебастьянИнасиу ГонсалуЭсгаю Рикарду 83' (Артур Гомес VIII ( 83') Угарте Мануэль  45' 73' (Танлонго Матео ( 73') Морита ХидемасаСантуш Нуну IIЭдвардс МаркусТринкан Франсишку 83' (Бельерин Эктор ( 83') Поте 55' (Чермити Юссеф ( 55'  90')
Запасные: Рошинья КоштаИзраэль ФранкоНету ЛуишАлександропулос Сотириос
Жуниор ЛуисАгиррегабириа МартинРиччели  61'Отавио ЭдмилсонЛима Рубен 58' (Моура Франсишку ( 58') Са Гуштаву  45' 85' (Добре Алекс ( 85') Ассунсао Густаво  78'Коломбатто Сантьяго 46' (Юссуф Зейду ( 46') Санка ЛеандруДенилсон VI 58' (Хайме Иван ( 58') Кастро Пабло 58' (Кадис Хондер ( 58')
Запасные: Михай ЭнеаФонте РуйЗлобин ИванТавареш Давид
30 апреля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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