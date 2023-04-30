«Бенфика» уверенно переиграла «Жил Висенте»

После двух осечек «Бенфика» снова стабильно набирает очки в Примейре. Не стал исключением и матч 30-го тура против «Жил Висенте». При этом аутсайдеры успешно отбивали атаки вплоть до середины второго тайма, когда Франциску Шикинью открыл счет, а в концовке Алехандро Гримальдо поставил точку с пенальти - 2:0.

«Бенфика» на шесть очков опережает «Брагу» и на семь - «Порту», у которого игра в запасе.