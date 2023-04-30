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«Бенфика» уверенно переиграла «Жил Висенте»

30 Апреля 2023 • 00:32 Комментировать
Жил Висенте
0:2
Бенфика
окончен

После двух осечек «Бенфика» снова стабильно набирает очки в Примейре. Не стал исключением и матч 30-го тура против «Жил Висенте». При этом аутсайдеры успешно отбивали атаки вплоть до середины второго тайма, когда Франциску Шикинью открыл счет, а  в концовке Алехандро Гримальдо поставил точку с пенальти - 2:0.

«Бенфика» на шесть очков опережает «Брагу» и на семь - «Порту», у которого игра в запасе.

Протокол игры  
Жил Висенте0:2Бенфика
  73'Шикинью Франциску (0:1)
  86'Гримальдо Алехандро (0:2)
ЭндрюКарраса Моура  59'Перейра ГабриэлРубен Мигель  85'Марин АдрианКарвалью ВиторАбурджания Георгий 79' (Depu ( 79'  90') Мурило КостаТиба Педру 65' (Фудзимото Канья ( 65') Босельи Хуан 64' (Ауашерия Билель ( 64') Франсиско Мартинес
Запасные: Вильодрес КевинФильо Жозе КарлосУилсон РоанАраужо БрианГомес ЭнрикеManuel Lopes
Влаходимос Одиссеас  78'Эурснес ФредрикОтаменди НиколасСилва АнтониуГримальдо АлехандроНевеш Жоау 89' (Родригес Фелипе II ( 89'  90') Флорентину 72' (Шикинью Франциску ( 72') Нерес Давид 62' (Гуэдеш Гонсалу ( 62') Силва РафаМариу Жоау 62' (Жилберто Жуниор ( 62') Рамуш Гонсалу 73' (Муса Петар ( 73')
Запасные: Соареш СамуэлРистич МихайлоБах АлександрЛукас VI
29 апреля. Стадион "Municipal de Barcelos".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Жил Висенте
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