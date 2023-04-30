«Бенфика» уверенно переиграла «Жил Висенте»

После двух осечек «Бенфика» снова стабильно набирает очки в Примейре. Не стал исключением и матч 30-го тура против «Жил Висенте». При этом аутсайдеры успешно отбивали атаки вплоть до середины второго тайма, когда Франциску Шикинью открыл счет, а в концовке Алехандро Гримальдо поставил точку с пенальти - 2:0.
«Бенфика» на шесть очков опережает «Брагу» и на семь - «Порту», у которого игра в запасе.
Протокол игры
|73'Шикинью Франциску (0:1)
|86'Гримальдо Алехандро (0:2)
Эндрю•Карраса Моура• 59'Перейра Габриэл•Рубен Мигель• 85'Марин Адриан•Карвалью Витор•Абурджания Георгий79' (Depu (79') • 90'Мурило Коста•Тиба Педру65' (Фудзимото Канья (65') •Босельи Хуан64' (Ауашерия Билель (64') •Франсиско Мартинес
Влаходимос Одиссеас• 78'Эурснес Фредрик•Отаменди Николас•Силва Антониу•Гримальдо Алехандро•Невеш Жоау89' (Родригес Фелипе II (89') • 90'Флорентину72' (Шикинью Франциску (72') •Нерес Давид62' (Гуэдеш Гонсалу (62') •Силва Рафа•Мариу Жоау62' (Жилберто Жуниор (62') •Рамуш Гонсалу73' (Муса Петар (73')
Запасные: Соареш Самуэл•Ристич Михайло•Бах Александр•Лукас VI
29 апреля. Стадион "Municipal de Barcelos".
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