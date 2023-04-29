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Чемпионат Португалии

Миура дебютировал в 56 лет и побил рекорд португальского чемпионата видео

29 Апреля 2023 • 03:04 Комментировать

Зимой мы уже сообщали о том, что неувядающий Кадзуёси Миура подписал новый контракт с выступающим во второй португальской лиге «Оливейрейнсе», но дебютировать Миуре позволили только сейчас, в конце апреля.

Это случилось в игре против «Академика Висеу», которую его команда выиграла со счетом 4:1. Миуру выпустили на поле, когда все уже было решено, он заменил Жоната - автора одного из голов.

В возрасте 56 лет он установил рекорд португальского чемпионата - и можно не сомневаться, что уж этот рекорд Криштиану Роналду точно не побьет, даже если вскоре вдруг решит вернуться в «Спортинг» и переписать всю книгу рекордов Примейры!

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Евро-Футбол.Ру,
Кадзуёси Миура Оливейренсе
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