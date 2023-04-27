«Порту» переиграл «Фамаликан» в кубковом полуфинале

«Порту» сделал шаг к финалу национального Кубка. В ночь на четверг «драконы» удачно провели первый полуфинальный матч с «Фамаликаном». В первом тайме фавориты повели после кросса и удара Ивана Маркано головой. Соперник отыгрался в похожем стиле, прострел замкнул Алешандре Пенетра. Последнее слово осталось за «Порту», Антонио Мартинес в касание переправил мяч в цель.
Ответный матч 4 мая.
Протокол игры
|16'Маркано Иван (0:1)
|(1:1) Пенетра Алешандре37'
|63'Мартинес Антонио III (1:2)
Жуниор Луис•Пенетра Алешандре•Риччели•Михай Энеа85' (Отавио Эдмилсон (85'• 90'Франко Андре86') •Моура Франсишку• 45'Юссуф Зейду•Коломбатто Сантьяго79' (Са Гуштаву (79') •Хайме Иван85' (Денилсон VI (85') •Родригеш Иву•Добре Алекс79' (Кастро Пабло (79') • 81'Кадис Хондер
Рамош Клаудиу•Манафа Вилсон74' (Тареми Мехди (74') •Пепе Кеплер•Маркано Иван•Венделл Боргес•Отавио Эдмилсон 44'86' (Франко Андре (86') •Груйич Марко 31'46' (Урибе Матеус (46') •Эуштакиу Стивен•Пепе VI•Лодер Дэнни46' (Галено Вандерсон (46') •Мартинес Антонио III74' (Эванилсон (74')
26 апреля.
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