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Чемпионат Португалии

«Порту» переиграл «Фамаликан» в кубковом полуфинале

27 Апреля 2023 • 00:35 Комментировать
Фамаликан
1:2
Порту
окончен

«Порту» сделал шаг к финалу национального Кубка. В ночь на четверг «драконы» удачно провели первый полуфинальный матч с «Фамаликаном». В первом тайме фавориты повели после кросса и удара Ивана Маркано головой. Соперник отыгрался в похожем стиле, прострел замкнул Алешандре Пенетра. Последнее слово осталось за «Порту», Антонио Мартинес в касание переправил мяч в цель.

Ответный матч 4 мая.

Протокол игры  
Фамаликан1:2Порту
  16'Маркано Иван (0:1)
(1:1) Пенетра Алешандре37'  
  63'Мартинес Антонио III (1:2)
Жуниор ЛуисПенетра АлешандреРиччелиМихай Энеа 85' (Отавио Эдмилсон ( 85'  90'Франко Андре 86') Моура Франсишку  45'Юссуф ЗейдуКоломбатто Сантьяго 79' (Са Гуштаву ( 79') Хайме Иван 85' (Денилсон VI ( 85') Родригеш ИвуДобре Алекс 79' (Кастро Пабло ( 79'  81') Кадис Хондер
Запасные: Санка ЛеандруЗлобин ИванАгиррегабириа МартинЛима РубенАссунсао Густаво
Рамош КлаудиуМанафа Вилсон 74' (Тареми Мехди ( 74') Пепе КеплерМаркано ИванВенделл БоргесОтавио Эдмилсон  44' 86' (Франко Андре ( 86') Груйич Марко  31' 46' (Урибе Матеус ( 46') Эуштакиу СтивенПепе VIЛодер Дэнни 46' (Галено Вандерсон ( 46') Мартинес Антонио III 74' (Эванилсон ( 74')
Запасные: Кардозу ФабиуКонсейсау РодригуЗанузи ЗайдуКошта Диогу
26 апреля.

 

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Порту Фамаликан
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