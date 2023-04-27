«Порту» переиграл «Фамаликан» в кубковом полуфинале

«Порту» сделал шаг к финалу национального Кубка. В ночь на четверг «драконы» удачно провели первый полуфинальный матч с «Фамаликаном». В первом тайме фавориты повели после кросса и удара Ивана Маркано головой. Соперник отыгрался в похожем стиле, прострел замкнул Алешандре Пенетра. Последнее слово осталось за «Порту», Антонио Мартинес в касание переправил мяч в цель.

Ответный матч 4 мая.