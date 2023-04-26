«Брага» стала первым финалистом Кубка Португалии

Минувшим вечером португальская «Брага» прошла в финал Кубка Португалии. Клуб расправился с «Насьоналем» - 7:2 по сумме двух встреч. Ответный матч между соперниками завершился ничьей – 2:2, а первый - разгромом в исполнении «Браги» со счётом 5:0.

Теперь в финальном матче «Брага» будет ждать своего соперника. Им станет либо «Фамаликан», либо португальский гранд – «Порту». Первый матч в этой паре состоится 26 апреля, ответный – 4 мая.

Финальный матч Кубка Португалии запланирован на 4 июня. Напомним, что именно «Порту» является действующем обладателем трофея. Самым многократным обладателем Кубка является «Бенфика» - у «орлов» 26 титулов.