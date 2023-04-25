Куарежма намерен продолжить карьеру

39-летний футболист Рикарду Куарежма пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Знаменитый экс-игрок сборной Португалии остаётся свободным агентом с момента ухода из «Витории» летом прошлого года. Вингер пропустил весь нынешний сезон, однако готов отыграть ещё один год, докладывают итальянские СМИ, ссылаясь на слова самого португальца.

Рикарду Куарежма защищал цвета лиссабонского «Спортинг», «Барселоны», «Порту», миланского «Интера», лондонского «Челси» и других именитых клубов. На его счету также десять забитых мячей в 80 поединках за национальную сборную Португалии, в ряды которой он приглашался вплоть до 2018 года.