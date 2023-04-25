«Спортинг» уверенно одолел «Виторию Гимарайнш»

29-й тур чемпионата Португалии завершился матчем между «Виторией Гимарайнш» и «Спортингом». Лиссабонцы набрали три очка в споре с засбоившим середняком. В начале второго тайма Поте добыл победу для гостей, а всё окончательно стало понятно на 90-й минуте после удара Артура - 2:0.
«Спортинг» остается четвертым, отставание от ближайшего конкурента, «Браги», составляет семь очков.
Протокол игры
|47'Поте (0:1)
|90'Артур Гомес VIII (0:2)
Биай Селтун•Тункара Мамаду•Ибрахим Бамба•Вильянуэва Микель•Мигель Магальяеш• 4'Жанвье Николя65' (Nelson Da Luz (65') •Андре Андре46' (Силва Даниэл (46') •Afonso Freitas71' (Ze Ferreira (71') •Ламейраш Рубен65' (Хэндель Томаш (65') •Джонстон Майкл•Силва Андре III76' (Силва Андерсон (76')
Запасные: Силва Ману•Жота Серран•Сафира Алиссон•Де Соуза Рафаэл
Адан Антонио•Диоманде Усман•Коатес Себастьян•Матеус Рейс79' (Инасиу Гонсалу (79') •Эсгаю Рикарду•Угарте Мануэль•Морита Хидемаса•Сантуш Нуну II•Эдвардс Маркус90' (Рошинья Кошта (90') •Чермити Юссеф72' (Тринкан Франсишку (72') •Поте79' (Артур Гомес VIII (79')
24 апреля. Стадион "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).
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