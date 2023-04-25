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Чемпионат Португалии

«Спортинг» уверенно одолел «Виторию Гимарайнш»

25 Апреля 2023 • 00:16 Комментировать
Витория Гимарайнш
0:2
Спортинг Л
окончен

29-й тур чемпионата Португалии завершился матчем между «Виторией Гимарайнш» и «Спортингом». Лиссабонцы набрали три очка в споре с засбоившим середняком. В начале второго тайма Поте добыл победу для гостей, а всё окончательно стало понятно на 90-й минуте после удара Артура - 2:0.

«Спортинг» остается четвертым, отставание от ближайшего конкурента, «Браги», составляет семь очков.

Протокол игры  
Витория Гимарайнш0:2Спортинг Л
  47'Поте (0:1)
  90'Артур Гомес VIII (0:2)
Биай СелтунТункара МамадуИбрахим БамбаВильянуэва МикельМигель Магальяеш  4'Жанвье Николя 65' (Nelson Da Luz ( 65') Андре Андре 46' (Силва Даниэл ( 46') Afonso Freitas 71' (Ze Ferreira ( 71') Ламейраш Рубен 65' (Хэндель Томаш ( 65') Джонстон МайклСилва Андре III 76' (Силва Андерсон ( 76')
Запасные: Силва МануЖота СерранСафира АлиссонДе Соуза Рафаэл
Адан АнтониоДиоманде УсманКоатес СебастьянМатеус Рейс 79' (Инасиу Гонсалу ( 79') Эсгаю РикардуУгарте МануэльМорита ХидемасаСантуш Нуну IIЭдвардс Маркус 90' (Рошинья Кошта ( 90') Чермити Юссеф 72' (Тринкан Франсишку ( 72') Поте 79' (Артур Гомес VIII ( 79')
Запасные: Израэль ФранкоНету ЛуишБельерин ЭкторИссааку ФатавуЭссугу Дариу
24 апреля. Стадион "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).

 

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Спортинг Лиссабон Витория Гимарайнш
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