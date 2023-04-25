«Спортинг» уверенно одолел «Виторию Гимарайнш»

29-й тур чемпионата Португалии завершился матчем между «Виторией Гимарайнш» и «Спортингом». Лиссабонцы набрали три очка в споре с засбоившим середняком. В начале второго тайма Поте добыл победу для гостей, а всё окончательно стало понятно на 90-й минуте после удара Артура - 2:0.

«Спортинг» остается четвертым, отставание от ближайшего конкурента, «Браги», составляет семь очков.