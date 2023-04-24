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40-летний Пепе продлил контракт с «Порту»

24 Апреля 2023 • 12:29 Комментировать

Опытный португальский защитник Пепе поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Порту». Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт между 40-летним футболистом и «драконами» рассчитан до 2024 года.

Пепе вернулся в «Порту» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии защитник провел 19 поединков, в которых получил четыре желтые карточки.

В последнем матче «Порту» на выезде переиграл «Пасуш де Феррейру» со счетом 2:0. После 29 туров чемпионата Португалии команда Пепе занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Бенфики» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Пепе
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