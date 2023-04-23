«Челси» летом пригласит 18-летнего игрока «Бенфики»

Лондонский «Челси» нашел очередной талант в Португалии - летом в команду перейдет 18-летний вингер Диегу Морейра, у которого заканчивается контракт с лиссабонской «Бенфикой». Соответственно, как сообщает португальское издание Record, он сможет перебраться в лондонский клуб в качестве свободного агента.

Стоит заметить, что Англия в последние годы становится все более популярным направлением для португальских футболистов, в то время как испанцы по-прежнему не особо жалуют Туманный Альбион. В настоящий момент «Челси» выступает португальский нападающий Жоау Фелиш.