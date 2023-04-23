Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Порту» одолел аутсайдера и уже в очке от лидера

23 Апреля 2023 • 00:35 Комментировать
Пасуш де Феррейра
0:2
Порту
окончен

«Пасуш де Феррейра», один из аутсайдеров Примейры, в 29-м туре играл против «Порту», у которого неожиданно появился шанс реально побороться за первое место. В первом тайме хозяева запомнились обилием желтых карточек и в итоге удалением на 45-й минуте полузащитника Джордана Холсгрова. На 66-й минуте Мехди Тареми реализовал пенальти и принес победу фавориту - 1:0. Точку же в концовке поставил Антонио Мартинес. «Порту» проигрывает лидирующей «Бенфике» всего одно очко.

Протокол игры  
Пасуш де Феррейра0:2Порту
  66'Тареми Мехди (0:1)
  83'Мартинес Антонио III (0:2)
Векич ИгорДельгадо Хуан III  45' 58' (Силва Хорхе ( 58') Феригра ЭрикЛима Нуно  38'Антунеш ВиторинуПиреш Руй  40' 76' (Fabio da Silva2 ( 76') Карлос Луис 58' (Тьяго Рибейро ( 58') Гайтан Николас 46' (Бернарду Паулу ( 46') Холсгров Джордан  45'  45'Зе УилтонГедеш Алешандре 76' (Томас Найджел ( 76')
Запасные: Jose OliveiraБастос ЛуишMauro CoutoГаншаш Педру
Кошта ДиогуМанафа Вилсон 61' (Франко Андре ( 61') Пепе КеплерМаркано Иван  68'Венделл БоргесПепе VIУрибе Матеус 86' (Груйич Марко ( 86') Отавио Эдмилсон 86' (Эуштакиу Стивен ( 86') Галено ВандерсонТареми Мехди 77' (Лодер Дэнни ( 77') Эванилсон 78' (Мартинес Антонио III ( 78')
Запасные: Кардозу ФабиуВерон ГабриэлРамош КлаудиуЗанузи Зайду
22 апреля. Стадион "Капитал ду Мовел".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Порту Пасуш Де Феррейра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фамаликан Фамаликан
Маритиму Маритиму
3
2
1.86 3.40 4.40
Видео
Окончен
Боавишта Боавишта
Риу Аве Риу Аве
3
2
2.48 3.15 2.95
Видео
Окончен
Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
Порту Порту
0
2
9.80 5.20 1.30
Видео
23.04.23 в 17:30
Боавишта Боавишта
Риу Аве Риу Аве
Видео
23.04.23 в 17:30
Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
Порту Порту
Видео
23.04.23 в 17:30
Каза Пиа Каза Пиа
Брага Брага
Видео
23.04.23 в 17:30
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
Спортинг Л Спортинг Л
Видео
23.04.23 в 17:30
Фамаликан Фамаликан
Маритиму Маритиму
Видео
23.04.23 в 17:30
Портимоненсе Портимоненсе
Жил Висенте Жил Висенте
2.60 3.00 2.90
Видео
23.04.23 в 20:00
Санта-Клара Санта-Клара
Шавиш Шавиш
2.75 3.00 2.75
Видео
23.04.23 в 20:00
Бенфика Бенфика
Эшторил Эшторил
1.17 7.20 15.00
Видео
23.04.23 в 22:30
Арока Арока
Визела Визела
2.75 3.00 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
00:35 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» одолел аутсайдера и уже в очке от лидера
22 Апреля
18:51 · Англия. Премьер-лига
На замену де Хеа: «Манчестер Юнайтед» выбирает из трёх вратарей
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» усилится португальским полузащитником
09:42 · Испания. Ла Лига
Названа новая трансферная цель «Барселоны»
21 Апреля
21:08 · Португалия. Примейра-лига
Таарабт: «Порту» — «грязная» команда»
00:10 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфику» могут сурово наказать из-за разгорающегося в Португалии коррупционного скандала
20 Апреля
21:00 · Португалия. Примейра-лига
Гримальдо: «Не знаю, в каком клубе окажусь летом»
16:55 · Португалия. Примейра-лига
Отаменди рассчитывает остаться в Европе
00:38 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» установила рекорд для португальских клубов
19 Апреля
13:08 · Португалия. Примейра-лига
«Морейренсе» «насыпал» семь мячей второй команде «Бенфики»
18 Апреля
12:53 · Италия. Серия Б
Фанаты «Спортинга» неожиданно поздравили «Катанзаро» с выходом в Серию Б
17 Апреля
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вычеркнул одного из кандидатов на должность главного тренера слухи
00:39 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» не сумел обыграть соседа по турнирной таблице
16 Апреля
00:30 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» подбирается к «Бенфике» после победы над аутсайдером
15 Апреля
21:59 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» проиграла середнякам Примейры
Все новости
Рекомендуем