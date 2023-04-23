«Порту» одолел аутсайдера и уже в очке от лидера

«Пасуш де Феррейра», один из аутсайдеров Примейры, в 29-м туре играл против «Порту», у которого неожиданно появился шанс реально побороться за первое место. В первом тайме хозяева запомнились обилием желтых карточек и в итоге удалением на 45-й минуте полузащитника Джордана Холсгрова. На 66-й минуте Мехди Тареми реализовал пенальти и принес победу фавориту - 1:0. Точку же в концовке поставил Антонио Мартинес. «Порту» проигрывает лидирующей «Бенфике» всего одно очко.
Протокол игры
|66'Тареми Мехди (0:1)
|83'Мартинес Антонио III (0:2)
Векич Игор•Дельгадо Хуан III 45'58' (Силва Хорхе (58') •Феригра Эрик•Лима Нуно• 38'Антунеш Виторину•Пиреш Руй 40'76' (Fabio da Silva2 (76') •Карлос Луис58' (Тьяго Рибейро (58') •Гайтан Николас46' (Бернарду Паулу (46') •Холсгров Джордан 45'• 45'Зе Уилтон•Гедеш Алешандре76' (Томас Найджел (76')
Запасные: Jose Oliveira•Бастос Луиш•Mauro Couto•Ганшаш Педру
Кошта Диогу•Манафа Вилсон61' (Франко Андре (61') •Пепе Кеплер•Маркано Иван• 68'Венделл Боргес•Пепе VI•Урибе Матеус86' (Груйич Марко (86') •Отавио Эдмилсон86' (Эуштакиу Стивен (86') •Галено Вандерсон•Тареми Мехди77' (Лодер Дэнни (77') •Эванилсон78' (Мартинес Антонио III (78')
Запасные: Кардозу Фабиу•Верон Габриэл•Рамош Клаудиу•Занузи Зайду
22 апреля. Стадион "Капитал ду Мовел".
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