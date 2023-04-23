«Порту» одолел аутсайдера и уже в очке от лидера

«Пасуш де Феррейра», один из аутсайдеров Примейры, в 29-м туре играл против «Порту», у которого неожиданно появился шанс реально побороться за первое место. В первом тайме хозяева запомнились обилием желтых карточек и в итоге удалением на 45-й минуте полузащитника Джордана Холсгрова. На 66-й минуте Мехди Тареми реализовал пенальти и принес победу фавориту - 1:0. Точку же в концовке поставил Антонио Мартинес. «Порту» проигрывает лидирующей «Бенфике» всего одно очко.