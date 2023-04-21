Таарабт: «Порту» — «грязная» команда»

Марокканский полузащитник Адель Таарабт вспомнил соперничество «Бенфики» и «Порту» в португальском футболе.

«Мы никогда не играли против других команд также, как против «Порту», потому что «Порту» — «грязная» команда, которая скучно борется и тратит время впустую. Я такое уважаю, потому что это их стиль игры. Они в этом очень хороши, и я считаю, что «Бенфике» всегда сложно играть против «Порту», — заявил экс-полузащитник «орлов», чьи слова приводит Record.

Напомним, что в нынешнем сезоне португальского чемпионата «Бенфика» лидирует за шесть туров до конца, опережая «Порту» на четыре очка.