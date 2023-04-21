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Таарабт: «Порту» — «грязная» команда»

21 Апреля 2023 • 21:08 Комментировать
Пасуш де Феррейра
...
Порту
23.04 17:30

Марокканский полузащитник Адель Таарабт вспомнил соперничество «Бенфики» и «Порту» в португальском футболе.

«Мы никогда не играли против других команд также, как против «Порту», потому что «Порту» — «грязная» команда, которая скучно борется и тратит время впустую. Я такое уважаю, потому что это их стиль игры. Они в этом очень хороши, и я считаю, что «Бенфике» всегда сложно играть против «Порту», — заявил экс-полузащитник «орлов», чьи слова приводит Record. 

Напомним, что в нынешнем сезоне португальского чемпионата «Бенфика» лидирует за шесть туров до конца, опережая «Порту» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Порту Адель Таарабт
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ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА ПОРТУ
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