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«Бенфику» могут сурово наказать из-за разгорающегося в Португалии коррупционного скандала

21 Апреля 2023 • 00:10 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» может серьезно пострадать в результате разгорающегося в Португалии коррупционного скандала, сообщает издание Publico. Он касается событий сезона 2015/2016, когда клуб выиграл свой очередной чемпионский титул, третий из серии из пяти подряд чемпионских титулов клуба, доминировавшего (как и сегодня) в то время в португальском футболе.

Футбольная Федерация Португалии уже инициировала проверки после признаний некоего Сезара Боавентуры, близкого к прошлому президенту «Бенфики» Луишу Филипе Виейра, который возглавлял клуб до конца 2021 года.

По имеющейся информации, Боавентура предлагал определенные суммы денег соперникам «Бенфики», в частности, «Рио Аве» и «Маритиму», дабы они не создавали проблем столичной команде в ходе матчей против нее. 

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Бенфика
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