Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Отаменди рассчитывает остаться в Европе

20 Апреля 2023 • 16:55 Комментировать

Защитник Николас Отаменди ещё не принял окончательное решение по своему будущему. Действующий контракт связывает 35-летнего аргентинца с «Бенфикой» до конца нынешнего сезона, и Отаменди не торопится принимать решение. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что приоритетом для Отаменди является продолжение выступлений в Европе. На данном этапе защитник не вёл переговоры с аргентинским «Ривер Плейт», несмотря на появлявшиеся слухи.

Напомним, что в конце прошлого года Николас Отаменди стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Николас Отаменди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
16:55 · Португалия. Примейра-лига
Отаменди рассчитывает остаться в Европе
00:38 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» установила рекорд для португальских клубов
19 Апреля
13:08 · Португалия. Примейра-лига
«Морейренсе» «насыпал» семь мячей второй команде «Бенфики»
18 Апреля
12:53 · Италия. Серия Б
Фанаты «Спортинга» неожиданно поздравили «Катанзаро» с выходом в Серию Б
17 Апреля
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вычеркнул одного из кандидатов на должность главного тренера слухи
00:39 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» не сумел обыграть соседа по турнирной таблице
16 Апреля
00:30 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» подбирается к «Бенфике» после победы над аутсайдером
15 Апреля
21:59 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» проиграла середнякам Примейры
11:14 · Испания. Ла Лига
Гримальдо предложил себя испанскому топ-клубу
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» застраивается на полузащитника «Порту»
00:28 · Испания. Ла Лига
«Спортинг» определился с ценником Тринкана – «Барселона» заработает 50% от перепродажи игрока
14 Апреля
22:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл переговоры с Аморимом
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить португальца с ценником 80 млн евро
10 Апреля
23:02 · Германия. Бундеслига
Рамуш попал в сферу интересов ещё одного топ-клуба
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на Угарте
Все новости
Рекомендуем