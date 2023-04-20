Отаменди рассчитывает остаться в Европе

Защитник Николас Отаменди ещё не принял окончательное решение по своему будущему. Действующий контракт связывает 35-летнего аргентинца с «Бенфикой» до конца нынешнего сезона, и Отаменди не торопится принимать решение. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что приоритетом для Отаменди является продолжение выступлений в Европе. На данном этапе защитник не вёл переговоры с аргентинским «Ривер Плейт», несмотря на появлявшиеся слухи.

Напомним, что в конце прошлого года Николас Отаменди стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.