Лиссабонская «Бенфика» покидает Лигу чемпионов, она проиграла по сумме двух матчей миланскому «Интеру», но забила ему три гола в ответной игре. И по общему количеству мячей, забитых в ходе текущего сезона Лиги чемпионов, «Бенфика» может быть довольна собой - она забила двадцать шесть голов по ходу всей кампании Лиги чемпионов, превзойдя достижение «Порту» образца 2014/2015, который также дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, забив двадцать пять мячей.

Теперь «Бенфика» может сфокусироваться на внутреннем чемпионате, где после двадцати восьми туров она занимает первое место.