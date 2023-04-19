«Морейренсе» «насыпал» семь мячей второй команде «Бенфики»

С хоккейным счетом закончился матч двадцать восьмого тура второй лиги португальского чемпионата, лидирующий в турнирной таблице и практически обеспечивший себе возвращение в высшую лигу «Морейренсе» разгромил дубль лиссабонской «Бенфики» со счетом 7:4. Из одиннадцати голов этого матча девять были забиты во второй половине встречи.

Вторая команда «Бенфики» идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице, в то время как дубль «Порту» - на седьмом.

Напомним, что сегодня вечером основная «Бенфика» сыграет в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с миланским «Интером».