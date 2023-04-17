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Чемпионат Португалии

«Спортинг» не сумел обыграть соседа по турнирной таблице

17 Апреля 2023 • 00:39 Комментировать
Спортинг Л
1:1
Арока
окончен

Лиссабонский «Спортинг» не сумел переиграть в домашнем матче скромную «Ароку», которая, надо отметить, проводит необычно прыткий для себя сезон. Шутка ли, если «Спортинг», традиционно один из фаворитов Примейры, идет четвертым, то «Арока» - пятая, то есть следующая.

Правда, между ними при этом тринадцать очков разницы - и дистанция сохранилась и после этого матча, в котором «львы», вдобавок, еще и с трудом за семь минут до конца игры, ушли от поражения. 

 

Протокол игры

 
Спортинг Л1:1Арока
  38'Антони (0:1)
(1:1) Поте83'  
Адан АнтониоДиоманде Усман 88' (Инасиу Гонсалу ( 88') Коатес СебастьянМатеус РейсБельерин Эктор 46' (Морита Хидемаса ( 46') Угарте Мануэль 77' (Эсгаю Рикарду ( 77') ПотеСантуш Нуну II 59' (Рошинья Кошта ( 59') Тринкан ФрансишкуЧермити ЮссефАртур Гомес VIII
Запасные: Танлонго МатеоИзраэль ФранкоНету ЛуишСильва ФрансискоАлександропулос Сотириос
Ignacio De ArruabarrenaЭшгаю ТьягуБассо ЖоауГалович НиноКуарежма 73' (Опоку Джером ( 73') Руис АланБускетс ОриольСимау Давид 80' (Лаваль Юсуф ( 80') Антони 80' (Арсенио ( 80') Мухика Рафаэль 67' (Мишель Бенжи ( 67') Силла Морлей
Запасные: Милованов БогданThiago Xavier IVЯу МозесBruno MarquesВеласкес Хосе
16 апреля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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