«Спортинг» не сумел обыграть соседа по турнирной таблице

Лиссабонский «Спортинг» не сумел переиграть в домашнем матче скромную «Ароку», которая, надо отметить, проводит необычно прыткий для себя сезон. Шутка ли, если «Спортинг», традиционно один из фаворитов Примейры, идет четвертым, то «Арока» - пятая, то есть следующая.
Правда, между ними при этом тринадцать очков разницы - и дистанция сохранилась и после этого матча, в котором «львы», вдобавок, еще и с трудом за семь минут до конца игры, ушли от поражения.
Протокол игры
Адан Антонио•Диоманде Усман88' (Инасиу Гонсалу (88') •Коатес Себастьян•Матеус Рейс•Бельерин Эктор46' (Морита Хидемаса (46') •Угарте Мануэль77' (Эсгаю Рикарду (77') •Поте•Сантуш Нуну II59' (Рошинья Кошта (59') •Тринкан Франсишку•Чермити Юссеф•Артур Гомес VIII
Ignacio De Arruabarrena•Эшгаю Тьягу•Бассо Жоау•Галович Нино•Куарежма73' (Опоку Джером (73') •Руис Алан•Бускетс Ориоль•Симау Давид80' (Лаваль Юсуф (80') •Антони80' (Арсенио (80') •Мухика Рафаэль67' (Мишель Бенжи (67') •Силла Морлей
16 апреля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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