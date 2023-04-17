«Спортинг» не сумел обыграть соседа по турнирной таблице

Лиссабонский «Спортинг» не сумел переиграть в домашнем матче скромную «Ароку», которая, надо отметить, проводит необычно прыткий для себя сезон. Шутка ли, если «Спортинг», традиционно один из фаворитов Примейры, идет четвертым, то «Арока» - пятая, то есть следующая.

Правда, между ними при этом тринадцать очков разницы - и дистанция сохранилась и после этого матча, в котором «львы», вдобавок, еще и с трудом за семь минут до конца игры, ушли от поражения.

Протокол игры