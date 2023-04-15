«Бенфика» проиграла середнякам Примейры

Перед ответным матчем с «Интером» в Лиге чемпионов «Бенфика» провела поединок в рамках Примейры. В соперниках был «Шавиш», середняк турнира. Лиссабонцы играли первым номером, но вот реально опасных моментов создали маловато для того, чтобы добыть победу. Более того, на пятой компенсированной минуте фаворит вовсе пропустил после удара Иссы Абасса - 0:1.

«Бенфика» лидирует с отрывом в 8 очков от «Порту» и в 10 - от «Браги».