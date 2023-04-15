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Чемпионат Португалии

«Бенфика» проиграла середнякам Примейры

15 Апреля 2023 • 21:59 Комментировать
Шавиш
1:0
Бенфика
окончен

Перед ответным матчем с «Интером» в Лиге чемпионов «Бенфика» провела поединок в рамках Примейры. В соперниках был «Шавиш», середняк турнира. Лиссабонцы играли первым номером, но вот реально опасных моментов создали маловато для того, чтобы добыть победу. Более того, на пятой компенсированной минуте фаворит вовсе пропустил после удара Иссы Абасса - 0:1.

«Бенфика» лидирует с отрывом в 8 очков от «Порту» и в 10 - от «Браги».

Протокол игры  
Шавиш1:0Бенфика
Витор ПаулоМонте Нелсон  70'Витория Стивен 64' (Euller II ( 64'  87') Понк КарлушЛанга БрунуГимарайнш Рикарду  28'Мендеш Жоао Педро МорейраСоуза БернардоТейшейра Жоау II 79' (Педру Жоау II ( 79') Коррея Жоау 71' (Абасс Исса ( 71') Жуниньо VI 64' (Эрнандес Эктор II ( 64')
Запасные: Оливейра де Моура Родриго СезарКейруш ЖоауСарр СидиАлвес ДаниэльСингх Лютер
Влаходимос ОдиссеасЖилберто Жуниор 88' (Муса Петар ( 88') Отаменди НиколасСилва АнтониуГримальдо АлехандроШикинью ФранцискуЭурснес ФредрикНерес Давид 69' (Гуэдеш Гонсалу ( 69') Силва РафаМариу Жоау 81' (Тенгстедт Каспер ( 81') Рамуш Гонсалу 81' (Невеш Жоау ( 81')
Запасные: Соареш СамуэлРодригес Фелипе IIН'Дур ЧреСкьеллеруп АндреасЛукас VI
15 апреля. Стадион "Мануэль Бранку Тейшейра" (Шавиш).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Шавиш
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