«Бенфика» проиграла середнякам Примейры

Перед ответным матчем с «Интером» в Лиге чемпионов «Бенфика» провела поединок в рамках Примейры. В соперниках был «Шавиш», середняк турнира. Лиссабонцы играли первым номером, но вот реально опасных моментов создали маловато для того, чтобы добыть победу. Более того, на пятой компенсированной минуте фаворит вовсе пропустил после удара Иссы Абасса - 0:1.
«Бенфика» лидирует с отрывом в 8 очков от «Порту» и в 10 - от «Браги».
Протокол игры
Витор Пауло•Монте Нелсон• 70'Витория Стивен64' (Euller II (64') • 87'Понк Карлуш•Ланга Бруну•Гимарайнш Рикарду• 28'Мендеш Жоао Педро Морейра•Соуза Бернардо•Тейшейра Жоау II79' (Педру Жоау II (79') •Коррея Жоау71' (Абасс Исса (71') •Жуниньо VI64' (Эрнандес Эктор II (64')
Влаходимос Одиссеас•Жилберто Жуниор88' (Муса Петар (88') •Отаменди Николас•Силва Антониу•Гримальдо Алехандро•Шикинью Франциску•Эурснес Фредрик•Нерес Давид69' (Гуэдеш Гонсалу (69') •Силва Рафа•Мариу Жоау81' (Тенгстедт Каспер (81') •Рамуш Гонсалу81' (Невеш Жоау (81')
15 апреля. Стадион "Мануэль Бранку Тейшейра" (Шавиш).
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