«Спортинг» дожал «Каза Пиа» в концовке, у Тринкана хет-трик

27-й тур чемпионата Португалии завершился сверхрезультативным матчем между клубами «Каза Пиа» и «Спортинг». Фаворит начал забивать уже с первой минуты, но на каждый гол соперник отвечал аналогичным образом. Лишь на 85-й минуте «Спортинг», уже играя в большинстве, вырвал победу, свой третий гол забил Франсишку Тринкан - 4:3. Его команда идет на четвертом месте в Примейре, соперник - седьмой.