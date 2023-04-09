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Чемпионат Португалии

«Спортинг» дожал «Каза Пиа» в концовке, у Тринкана хет-трик

09 Апреля 2023 • 22:03 Комментировать
Каза Пиа
3:4
Спортинг Л
окончен

27-й тур чемпионата Португалии завершился сверхрезультативным матчем между клубами «Каза Пиа» и «Спортинг». Фаворит начал забивать уже с первой минуты, но на каждый гол соперник отвечал аналогичным образом. Лишь на 85-й минуте «Спортинг», уже играя в большинстве, вырвал победу, свой третий гол забил Франсишку Тринкан - 4:3. Его команда идет на четвертом месте в Примейре, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Каза Пиа3:4Спортинг Л
  1'Тринкан Франсишку (0:1)
(1:1) Мартинс Рафаэл VI7'  
  39'Тринкан Франсишку (1:2)
(2:2) Сома Юки45'  
  48'Поте (2:3)
(3:3) Кардозо Фелиппе62'  
  85'Тринкан Франсишку (3:4)
Паэс ЛукасНунеш ЖоауВарела ФернандуЗолотич НерминПолони Дерик 80' (Болгадо Леонардо ( 80') Тайра Альфонсу 80' (Кунимото Такахиро ( 80') Нето АнжелоLeonardo LeloПинту Диогу 56' (Кардозо Фелиппе ( 56'  59'  64') Мартинс Рафаэл VI 71' (Афонсо Клейтон Мишель ( 71') Сома Юки 71' (Кука ( 71'  74')
Запасные: Жоао ВикторБатишта РикардуФерейра ЭдуардоТчамба Дуплекс
Адан АнтониоДиоманде Усман 46' (Сен-Жюст Джеремая ( 46') Коатес СебастьянМатеус Рейс 46' (Инасиу Гонсалу ( 46') Эсгаю Рикарду 68' (Артур Гомес VIII ( 68') Угарте МануэльПотеСантуш Нуну II 85' (Рошинья Кошта ( 85') Эдвардс МаркусЧермити Юссеф 46' (Морита Хидемаса ( 46') Тринкан Франсишку
Запасные: Танлонго МатеоИзраэль ФранкоБельерин ЭкторИссааку Фатаву
09 апреля. Стадион "Estadio Pina Manique".

 

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