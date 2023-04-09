«Спортинг» дожал «Каза Пиа» в концовке, у Тринкана хет-трик

27-й тур чемпионата Португалии завершился сверхрезультативным матчем между клубами «Каза Пиа» и «Спортинг». Фаворит начал забивать уже с первой минуты, но на каждый гол соперник отвечал аналогичным образом. Лишь на 85-й минуте «Спортинг», уже играя в большинстве, вырвал победу, свой третий гол забил Франсишку Тринкан - 4:3. Его команда идет на четвертом месте в Примейре, соперник - седьмой.
Протокол игры
|1'Тринкан Франсишку (0:1)
|(1:1) Мартинс Рафаэл VI7'
|39'Тринкан Франсишку (1:2)
|(2:2) Сома Юки45'
|48'Поте (2:3)
|(3:3) Кардозо Фелиппе62'
|85'Тринкан Франсишку (3:4)
Паэс Лукас•Нунеш Жоау•Варела Фернанду•Золотич Нермин•Полони Дерик80' (Болгадо Леонардо (80') •Тайра Альфонсу80' (Кунимото Такахиро (80') •Нето Анжело•Leonardo Lelo•Пинту Диогу56' (Кардозо Фелиппе (56' 59') • 64'Мартинс Рафаэл VI71' (Афонсо Клейтон Мишель (71') •Сома Юки71' (Кука (71') 74'
Адан Антонио•Диоманде Усман46' (Сен-Жюст Джеремая (46') •Коатес Себастьян•Матеус Рейс46' (Инасиу Гонсалу (46') •Эсгаю Рикарду68' (Артур Гомес VIII (68') •Угарте Мануэль•Поте•Сантуш Нуну II85' (Рошинья Кошта (85') •Эдвардс Маркус•Чермити Юссеф46' (Морита Хидемаса (46') •Тринкан Франсишку
09 апреля. Стадион "Estadio Pina Manique".
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