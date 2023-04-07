Чемпионская интрига ещё теплится: «Бенфика» проиграла «Порту»

Главный матч второго круга состоялся в Примейре, в нём встретились лидирующие команды, «Бенфика» и «Порту». Довольно быстро лиссабонцы повели, Гонсалу Рамуш головой пробил в перекладину, мяч срикошетил в руку голкипера и отскочил за ленточку, автогол вратаря и 1:0. Гости ударно провели концовку тайма, Матеус Урибе завершил комбинацию с правого фланга. Тут же Вандерсон Галено прицельно бил в правый нижний угол, но второй гол «драконов» отменили - вне игры. И все же «Порту» своего добился снова, Мехди Тареми с радиуса штрафной вколотил мяч в левый угол ворот - 2:1.

«Порту» остается вторым, проигрыш лидеру сократился до семи очков.