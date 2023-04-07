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Чемпионат Португалии

Чемпионская интрига ещё теплится: «Бенфика» проиграла «Порту»

07 Апреля 2023 • 22:05 Комментировать
Бенфика
1:2
Порту
окончен

Главный матч второго круга состоялся в Примейре, в нём встретились лидирующие команды, «Бенфика» и «Порту». Довольно быстро лиссабонцы повели, Гонсалу Рамуш головой пробил в перекладину, мяч срикошетил в руку голкипера и отскочил за ленточку, автогол вратаря и 1:0. Гости ударно провели концовку тайма, Матеус Урибе завершил комбинацию с правого фланга.  Тут же Вандерсон Галено прицельно бил в правый нижний угол, но второй гол «драконов» отменили - вне игры. И все же «Порту» своего добился снова, Мехди Тареми с радиуса штрафной вколотил мяч в левый угол ворот - 2:1.

«Порту» остается вторым, проигрыш лидеру сократился до семи очков.

Протокол игры  
Бенфика1:2Порту
(1:0) Кошта Диогу10'  
  45'Урибе Матеус (1:1)
  54'Тареми Мехди (1:2)
Влаходимос ОдиссеасБах Александр 26' (Жилберто Жуниор ( 26'  49') Силва Антониу  83'Отаменди НиколасГримальдо АлехандроФлорентину  14' 57' (Нерес Давид ( 57') Шикинью ФранцискуМариу ЖоауСилва Рафа 87' (Муса Петар ( 87') Эурснес ФредрикРамуш Гонсалу
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлРодригес Фелипе IIСкьеллеруп АндреасНевеш ЖоауЛукас VI
Кошта ДиогуМанафа Вилсон  53' 56' (Мариу Жоау III ( 56'Занузи Зайду 72') Пепе КеплерМаркано ИванВенделл Боргес 71' (Мартинес Антонио III ( 71') Отавио Эдмилсон  45'Груйич Марко  49' 56' (Эуштакиу Стивен ( 56') Урибе Матеус  23'Галено ВандерсонТареми Мехди  88' 88' (Кардозу Фабиу ( 88') Пепе VI
Запасные: Лодер ДэнниРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуЭванилсон
07 апреля. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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