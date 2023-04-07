Чемпионская интрига ещё теплится: «Бенфика» проиграла «Порту»

Главный матч второго круга состоялся в Примейре, в нём встретились лидирующие команды, «Бенфика» и «Порту». Довольно быстро лиссабонцы повели, Гонсалу Рамуш головой пробил в перекладину, мяч срикошетил в руку голкипера и отскочил за ленточку, автогол вратаря и 1:0. Гости ударно провели концовку тайма, Матеус Урибе завершил комбинацию с правого фланга. Тут же Вандерсон Галено прицельно бил в правый нижний угол, но второй гол «драконов» отменили - вне игры. И все же «Порту» своего добился снова, Мехди Тареми с радиуса штрафной вколотил мяч в левый угол ворот - 2:1.
«Порту» остается вторым, проигрыш лидеру сократился до семи очков.
Протокол игры
|(1:0) Кошта Диогу10'
|45'Урибе Матеус (1:1)
|54'Тареми Мехди (1:2)
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр26' (Жилберто Жуниор (26') • 49'Силва Антониу• 83'Отаменди Николас•Гримальдо Алехандро•Флорентину 14'57' (Нерес Давид (57') •Шикинью Франциску•Мариу Жоау•Силва Рафа87' (Муса Петар (87') •Эурснес Фредрик•Рамуш Гонсалу
Кошта Диогу•Манафа Вилсон 53'56' (Мариу Жоау III (56'•Занузи Зайду72') •Пепе Кеплер•Маркано Иван•Венделл Боргес71' (Мартинес Антонио III (71') •Отавио Эдмилсон• 45'Груйич Марко 49'56' (Эуштакиу Стивен (56') •Урибе Матеус• 23'Галено Вандерсон•Тареми Мехди 88'88' (Кардозу Фабиу (88') •Пепе VI
Запасные: Лодер Дэнни•Рамош Клаудиу•Боржеш Гонсалу•Эванилсон
07 апреля. Стадион "Эштадиу да Луш".
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