«Спортинг» прервал победную серию, не сумев забить «Жил Висенте»

В отложенном матче 25-го тура чемпионата Португалии обыгрывающий всех последних соперников «Спортинг» гостил у «Жил Висенте». Лиссабонцы сегодня также были явно интереснее противника и постоянно били по воротам, вот только открыть счет за 90 минут так и не смогли.

Ничья 0:0 оставляет «Спортинг» на четвертом месте с неясными перспективами в борьбе за медали. «Жил Висенте» - 13-й.