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Чемпионат Португалии

«Спортинг» прервал победную серию, не сумев забить «Жил Висенте»

06 Апреля 2023 • 00:13 Комментировать
Жил Висенте
0:0
Спортинг Л
окончен

В отложенном матче 25-го тура чемпионата Португалии обыгрывающий всех последних соперников «Спортинг» гостил у «Жил Висенте». Лиссабонцы сегодня также были явно интереснее противника и постоянно били по воротам, вот только открыть счет за 90 минут так и не смогли.

Ничья 0:0 оставляет «Спортинг» на четвертом месте с неясными перспективами в борьбе за медали. «Жил Висенте» - 13-й.

Протокол игры  
Жил Висенте0:0Спортинг Л
ЭндрюКарраса МоураАраужу Томаш 72' (Перейра Габриэл ( 72') Рубен МигельМарин АдрианКарвалью ВиторАбурджания ГеоргийМурило Коста 86' (Фильо Жозе Карлос ( 86') Фудзимото Канья 68' (Тиба Педру ( 68'  90') Хавьер Марлон 67' (Ауашерия Билель ( 67') Франсиско Мартинес
Запасные: Вильодрес КевинБосельи ХуанАраужо БрианГомес ЭнрикеМигель Монтейру
Адан АнтониоСен-Жюст Джеремая  90'Коатес СебастьянИнасиу Гонсалу 46' (Сантуш Нуну II ( 46') Эсгаю Рикарду 76' (Тринкан Франсишку ( 76') Угарте Мануэль 76' (Артур Гомес VIII ( 76') Морита Хидемаса 85' (Танлонго Матео ( 85'  90') Матеус РейсЭдвардс МаркусЧермити ЮссефПоте
Запасные: Рошинья КоштаДиоманде УсманИзраэль ФранкоНету ЛуишАлександропулос Сотириос
05 апреля. Стадион "Municipal de Barcelos".

 

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