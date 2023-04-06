«Спортинг» прервал победную серию, не сумев забить «Жил Висенте»

В отложенном матче 25-го тура чемпионата Португалии обыгрывающий всех последних соперников «Спортинг» гостил у «Жил Висенте». Лиссабонцы сегодня также были явно интереснее противника и постоянно били по воротам, вот только открыть счет за 90 минут так и не смогли.
Ничья 0:0 оставляет «Спортинг» на четвертом месте с неясными перспективами в борьбе за медали. «Жил Висенте» - 13-й.
Протокол игры
Эндрю•Карраса Моура•Араужу Томаш72' (Перейра Габриэл (72') •Рубен Мигель•Марин Адриан•Карвалью Витор•Абурджания Георгий•Мурило Коста86' (Фильо Жозе Карлос (86') •Фудзимото Канья68' (Тиба Педру (68') • 90'Хавьер Марлон67' (Ауашерия Билель (67') •Франсиско Мартинес
Адан Антонио•Сен-Жюст Джеремая• 90'Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу46' (Сантуш Нуну II (46') •Эсгаю Рикарду76' (Тринкан Франсишку (76') •Угарте Мануэль76' (Артур Гомес VIII (76') •Морита Хидемаса85' (Танлонго Матео (85') • 90'Матеус Рейс•Эдвардс Маркус•Чермити Юссеф•Поте
05 апреля. Стадион "Municipal de Barcelos".
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