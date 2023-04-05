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Нуну Гомеш: «Аморим станет новым Моуринью»

05 Апреля 2023 • 20:46 Комментировать
Каза Пиа
...
Спортинг Л
09.04 20:00

Бывший португальский футболист Нуну Гомеш рассказал, что думает о нынешнем наставнике «Спортинга» Рубене Амориме.

38-летний специалист добился успехов на родине, благодаря чему слухи регулярно связывают его с переездом в один из английских топ-клубов. Сейчас Аморим фигурирует в числе кандидатов на пост наставника лондонских «Тоттенхэма» и «Челси».

«Аморим отлично начал тренерскую карьеру, и у него есть всё, чтобы стать новым Моуринью. И всё же Аморим – это Аморим, а Моуринью – это Моуринью, он остаётся особенным и неповторимым. Я знаю, что Жозе – кумир Рубена», – цитируют португальские СМИ экс-форварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Нуну Гомеш
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