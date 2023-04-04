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Чемпионат Португалии

Угарте может продлить контракт со «Спортингом», клуб хочет увеличить отступные игрока

04 Апреля 2023 • 12:02 Комментировать
Жил Висенте
...
Спортинг Л
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05.04 22:15

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте может продлить контракт со своей командой. По информации от португальского издания O Jogo, в нынешнем соглашении футболиста прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. «Спортинг» хочет подписать с игроком новый контракт, чтобы увеличить цену до 80 миллионов.

Ранее сообщалось, что 21-летний Угарте интересен двум английским клубам – «Астон Вилле» и лондонскому «Тоттенхэму». Уругваец проводит свой второй сезон за лиссабонский «Спортинг».

Угарте в нынешнем сезоне провёл 23 матча в чемпионате Португалии, но не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Мануэль Угарте
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