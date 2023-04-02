«Спортинг» продлил победную серию, разгромив главного неудачника сезона

Матч 26-го тура Примейры между «Спортингом» и «Санта-Кларой» завершился предсказуемо. Фаворит уверенно победил, набрав очки по максимуму в пятый раз подряд, а соперник остался на дне таблицы, продлив бесконечную серию поражений. Голы Жуана Паулинью, Франсишку Тринкана и Маркуса Эдвардса позволили «Спортингу» победить со счетом 3:0.