«Спортинг» продлил победную серию, разгромив главного неудачника сезона

Матч 26-го тура Примейры между «Спортингом» и «Санта-Кларой» завершился предсказуемо. Фаворит уверенно победил, набрав очки по максимуму в пятый раз подряд, а соперник остался на дне таблицы, продлив бесконечную серию поражений. Голы Жуана Паулинью, Франсишку Тринкана и Маркуса Эдвардса позволили «Спортингу» победить со счетом 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Паулинью Жуан14'
|(2:0) Тринкан Франсишку22'
|(3:0) Эдвардс Маркус52'
Адан Антонио•Диоманде Усман•Инасиу Гонсалу46' (Сен-Жюст Джеремая (46') •Матеус Рейс69' (Танлонго Матео (69') •Артур Гомес VIII•Угарте Мануэль69' (Нету Луиш (69') •Поте69' (Морита Хидемаса (69') •Сантуш Нуну II•Эдвардс Маркус74' (Рошинья Кошта (74') •Паулинью Жуан•Тринкан Франсишку
Батиста Габриэл•Санья Пьер• 45'Ногейра•Adriano2•Энрике Паулу•Victor Bobsin46' (Жордау Бруну (46') •Мисао Кенто• 77'Аллано Лима69' (Nunes Matheus (69') • 81'Бруно Алмейда68' (Nascimento Leite Matheus3 (68') •Сильва Габриэль79' (Андрезиньо Андре (79') • 85'Тагава Кёсукэ68' (Кошта Жоау (68')
01 апреля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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