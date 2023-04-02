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«Спортинг» продлил победную серию, разгромив главного неудачника сезона

02 Апреля 2023 • 00:25 Комментировать
Спортинг Л
3:0
Санта-Клара
окончен

Матч 26-го тура Примейры между «Спортингом» и «Санта-Кларой» завершился предсказуемо. Фаворит уверенно победил, набрав очки по максимуму в пятый раз подряд, а соперник остался на дне таблицы, продлив бесконечную серию поражений. Голы Жуана Паулинью, Франсишку Тринкана и Маркуса Эдвардса позволили «Спортингу» победить со счетом 3:0.

Протокол игры  
Спортинг Л3:0Санта-Клара
(1:0) Паулинью Жуан14'  
(2:0) Тринкан Франсишку22'  
(3:0) Эдвардс Маркус52'  
Адан АнтониоДиоманде УсманИнасиу Гонсалу 46' (Сен-Жюст Джеремая ( 46') Матеус Рейс 69' (Танлонго Матео ( 69') Артур Гомес VIIIУгарте Мануэль 69' (Нету Луиш ( 69') Поте 69' (Морита Хидемаса ( 69') Сантуш Нуну IIЭдвардс Маркус 74' (Рошинья Кошта ( 74') Паулинью ЖуанТринкан Франсишку
Запасные: Чермити ЮссефИзраэль ФранкоAfonso MoreiraАлександропулос Сотириос
Батиста ГабриэлСанья Пьер  45'НогейраAdriano2Энрике ПаулуVictor Bobsin 46' (Жордау Бруну ( 46') Мисао Кенто  77'Аллано Лима 69' (Nunes Matheus ( 69'  81') Бруно Алмейда 68' (Nascimento Leite Matheus3 ( 68') Сильва Габриэль 79' (Андрезиньо Андре ( 79'  85') Тагава Кёсукэ 68' (Кошта Жоау ( 68')
Запасные: RildoКалила ДиогоMarcos Guillermo DiazБоатенг Кеннеди
01 апреля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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