«Бенфика» назвала стоимость Рамуша

В лиссабонской «Бенфике» окончательно определились с суммой отступных за потенциальный трансфер нападающего Гонсалу Рамуша. Как сообщает Record, «орлы» хотят выручить с продажи своей звезды 120 миллионов евро.

Среди претендентов на 21-летнего португальского форварда называются мадридский «Реал», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Рамуш провел за лиссабонскую команду 36 поединков, в которых забил 24 гола и сделал десять результативных передач. Срок действующего трудового договора Гонсалу с «Бенфикой» рассчитан до лета 2026 года.