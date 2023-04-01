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«Бенфика» назвала стоимость Рамуша

01 Апреля 2023 • 09:01 Комментировать

В лиссабонской «Бенфике» окончательно определились с суммой отступных за потенциальный трансфер нападающего Гонсалу Рамуша. Как сообщает Record, «орлы» хотят выручить с продажи своей звезды 120 миллионов евро.

Среди претендентов на 21-летнего португальского форварда называются мадридский «Реал», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Рамуш провел за лиссабонскую команду 36 поединков, в которых забил 24 гола и сделал десять результативных передач. Срок действующего трудового договора Гонсалу с «Бенфикой» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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