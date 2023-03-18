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Чемпионат Португалии

«Бенфика» забила пять мячей пятой команде Примейры

18 Марта 2023 • 22:52 Комментировать
Бенфика
5:1
Витория Гимарайнш
окончен

В 25-м туре Примейры обыгрывающая всех подряд «Бенфика» не споткнулась на «Витории Гимарайнш», пятой команды соревнований. В середине первого тайма всё было решено, когда отличились Гонсалу Рамуш и дважды Жоау Мариу. После перерыва гости записали в пассив автогол, а также в концовке забили и в чужие ворота. Точку поставил Антониу Силва, забив пятый.

5:1, у лиссабонцев отрыв в 11 очков от ближайшего конкурента.

Протокол игры  
Бенфика5:1Витория Гимарайнш
(1:0) Рамуш Гонсалу13'  
(2:0) Мариу Жоау28'  
(3:0) Мариу Жоау36'  
(4:0) Силва Даниэл69'  
  79'Силва Андре III (4:1)
(5:1) Силва Антониу89'  
Влаходимос ОдиссеасБах Александр 83' (Жилберто Жуниор ( 83') Отаменди Николас 75' (Родригес Фелипе II ( 75') Силва АнтониуГримальдо АлехандроШикинью ФранцискуФлорентину 75' (Невеш Жоау ( 75') Нерес ДавидМариу ЖоауСилва РафаРамуш Гонсалу  65' 75' (Муса Петар ( 75')
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлН'Дур ЧреСкьеллеруп АндреасЛукас VI
Биай СелтунМигель Магальяеш 85' (Гашпар Бруну ( 85') Амаро Андре  26'Вильянуэва МикельAfonso FreitasАндре Андре  43'Силва Тьягу 77' (Хэндель Томаш ( 77') Силва ДаниэлЖота Серран 59' (Сафира Алиссон ( 59'  87') Силва Андре IIINelson Da Luz 76' (Жанвье Николя ( 76')
Запасные: Тункара МамадуСилва АндерсонОгава РёяИндио МатеусДе Соуза Рафаэл
18 марта. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Витория Гимарайнш
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