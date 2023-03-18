«Бенфика» забила пять мячей пятой команде Примейры

В 25-м туре Примейры обыгрывающая всех подряд «Бенфика» не споткнулась на «Витории Гимарайнш», пятой команды соревнований. В середине первого тайма всё было решено, когда отличились Гонсалу Рамуш и дважды Жоау Мариу. После перерыва гости записали в пассив автогол, а также в концовке забили и в чужие ворота. Точку поставил Антониу Силва, забив пятый.

5:1, у лиссабонцев отрыв в 11 очков от ближайшего конкурента.