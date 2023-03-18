«Бенфика» забила пять мячей пятой команде Примейры

В 25-м туре Примейры обыгрывающая всех подряд «Бенфика» не споткнулась на «Витории Гимарайнш», пятой команды соревнований. В середине первого тайма всё было решено, когда отличились Гонсалу Рамуш и дважды Жоау Мариу. После перерыва гости записали в пассив автогол, а также в концовке забили и в чужие ворота. Точку поставил Антониу Силва, забив пятый.
5:1, у лиссабонцев отрыв в 11 очков от ближайшего конкурента.
Протокол игры
|(1:0) Рамуш Гонсалу13'
|(2:0) Мариу Жоау28'
|(3:0) Мариу Жоау36'
|(4:0) Силва Даниэл69'
|79'Силва Андре III (4:1)
|(5:1) Силва Антониу89'
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр83' (Жилберто Жуниор (83') •Отаменди Николас75' (Родригес Фелипе II (75') •Силва Антониу•Гримальдо Алехандро•Шикинью Франциску•Флорентину75' (Невеш Жоау (75') •Нерес Давид•Мариу Жоау•Силва Рафа•Рамуш Гонсалу 65'75' (Муса Петар (75')
Биай Селтун•Мигель Магальяеш85' (Гашпар Бруну (85') •Амаро Андре• 26'Вильянуэва Микель•Afonso Freitas•Андре Андре• 43'Силва Тьягу77' (Хэндель Томаш (77') •Силва Даниэл•Жота Серран59' (Сафира Алиссон (59') • 87'Силва Андре III•Nelson Da Luz76' (Жанвье Николя (76')
18 марта. Стадион "Эштадиу да Луш".
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