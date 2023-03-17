«Бенфика» подпишет 17-летнего американца

«Бенфика» подпишет контракт с 17-летним защитником Джошуа Виндером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В настоящий момент молодой американец выступает за клуб второй американской лиги «Луисвилл». По информации Романо, сумма трансфера составит 1,5 миллиона долларов (примерно 1,4 миллиона евро). Соглашение будет подписано в мае нынешнего года, когда Виндеру исполнится 18 лет.

За «Луисвилл» защитник провёл в общей сложности 38 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает американского футболиста в 1 миллион евро.

Напомним, что ранее «Бенфика» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьёвка этой стадии турнира состоится сегодня, 17 марта.