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Чемпионат Португалии

«Спортинг» разгромил «Боавишту»

13 Марта 2023 • 01:30 Комментировать
Спортинг Л
3:0
Боавишта
окончен

В 24-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» принимал «Боавишту» и не испытал проблем в игре с середняком Примейры. Нуну Сантуш открыл счет на 17-й минуте, а в конце первого тайма автогол помог лиссабонцам. На 90-й минуте поставил точку Жуан Паулинью - 3:0.

«Спортинг» остается четвертым, проигрывая пять очков ближайшему конкуренту, «Браге», и 15 - лидирующей «Бенфике».

Протокол игры  
Спортинг Л3:0Боавишта
(1:0) Сантуш Нуну II17'  
(2:0) Агра Салвадор43'  
(3:0) Паулинью Жуан90'  
Израэль ФранкоДиоманде Усман  77'Коатес СебастьянМатеус Рейс 57' (Инасиу Гонсалу ( 57') Эсгаю Рикарду  20'Угарте Мануэль 83' (Танлонго Матео ( 83') Морита ХидемасаСантуш Нуну IIЭдвардс Маркус 72' (Паулинью Жуан ( 72') Чермити Юссеф 72' (Артур Гомес VIII ( 72') Поте 57' (Тринкан Франсишку ( 57')
Запасные: Диего КаллайФернандеш МатеушСен-Жюст ДжеремаяИссааку Фатаву
Бракалли РафаэлМальейру ПедроКэннон РеджиАбаскаль РодригоОнимаэчи Сопуручукву БруноПерес СебастьянКамара Ибраима III 46' (Лоуренсу Бруну II ( 46') Макута Гайус 89' (Вукотич Илия ( 89') Агра Салвадор 46' (Ватай Масаки ( 46'  76') Нжие Юсуфа 79' (Боженик Роберт ( 79') Мангаш Рикарду 68' (Martim Tavares ( 68')
Запасные: Robson ReisГонсалвеш Жуан IIСассо ВенсанФеррейра Филипе
12 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Боавишта Спортинг Лиссабон
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