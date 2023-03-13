«Спортинг» разгромил «Боавишту»

В 24-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» принимал «Боавишту» и не испытал проблем в игре с середняком Примейры. Нуну Сантуш открыл счет на 17-й минуте, а в конце первого тайма автогол помог лиссабонцам. На 90-й минуте поставил точку Жуан Паулинью - 3:0.
«Спортинг» остается четвертым, проигрывая пять очков ближайшему конкуренту, «Браге», и 15 - лидирующей «Бенфике».
Протокол игры
|(1:0) Сантуш Нуну II17'
|(2:0) Агра Салвадор43'
|(3:0) Паулинью Жуан90'
Израэль Франко•Диоманде Усман• 77'Коатес Себастьян•Матеус Рейс57' (Инасиу Гонсалу (57') •Эсгаю Рикарду• 20'Угарте Мануэль83' (Танлонго Матео (83') •Морита Хидемаса•Сантуш Нуну II•Эдвардс Маркус72' (Паулинью Жуан (72') •Чермити Юссеф72' (Артур Гомес VIII (72') •Поте57' (Тринкан Франсишку (57')
Бракалли Рафаэл•Мальейру Педро•Кэннон Реджи•Абаскаль Родриго•Онимаэчи Сопуручукву Бруно•Перес Себастьян•Камара Ибраима III46' (Лоуренсу Бруну II (46') •Макута Гайус89' (Вукотич Илия (89') •Агра Салвадор46' (Ватай Масаки (46') • 76'Нжие Юсуфа79' (Боженик Роберт (79') •Мангаш Рикарду68' (Martim Tavares (68')
12 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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