«Бенфика» одержала восьмую победу подряд, разгромив «Маритиму»

В 24-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» отправилась на выезде к «Маритиму», третьей с конца команде соревнований. До 45-й минуты на табло держались нули, при этом Жоау Мариу не забил пенальти. В итоге лиссабонцы ушли на перерыв ведя в счете после удара Давида Нереса, а сразу после паузы Мариу исправился, а Нерес оформил дубль - 3:0.

«Бенфика» выиграла восьмой матч подряд и удерживает отрыв от второго места в восемь очков.