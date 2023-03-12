«Бенфика» одержала восьмую победу подряд, разгромив «Маритиму»

В 24-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» отправилась на выезде к «Маритиму», третьей с конца команде соревнований. До 45-й минуты на табло держались нули, при этом Жоау Мариу не забил пенальти. В итоге лиссабонцы ушли на перерыв ведя в счете после удара Давида Нереса, а сразу после паузы Мариу исправился, а Нерес оформил дубль - 3:0.
«Бенфика» выиграла восьмой матч подряд и удерживает отрыв от второго места в восемь очков.
Протокол игры
|45'Нерес Давид (0:1)
|50'Мариу Жоау (0:2)
|57'Нерес Давид (0:3)
Marcelo Carne•Винк Клаудио•Moises Mosquera77' (Кошта Эдгар (77') •Зайнадин Джуниор•Коста Витор•Рене• 29'Бельтраме Стефано61' (Carlos Liza (61') •Видигал Андре 72'77' (Коррея Фелиш (77') •Шадаш Бруну•Лео Перейра61' (Риаскос Брайан (61') •Морено Пабло
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр•Отаменди Николас•Силва Антониу•Гримальдо Алехандро•Шикинью Франциску•Флорентину•Нерес Давид 43'81' (Невеш Жоау (81') •Эурснес Фредрик• 88'Мариу Жоау82' (Муса Петар (82') •Рамуш Гонсалу
12 марта. Стадион "Душ Баррейруш" (Фуншал).
Бан пользователя