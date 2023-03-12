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Чемпионат Португалии

«Бенфика» одержала восьмую победу подряд, разгромив «Маритиму»

12 Марта 2023 • 23:03 Комментировать
Маритиму
0:3
Бенфика
окончен

В 24-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» отправилась на выезде к «Маритиму», третьей с конца команде соревнований. До 45-й минуты на табло держались нули, при этом Жоау Мариу не забил пенальти. В итоге лиссабонцы ушли на перерыв ведя в счете после удара Давида Нереса, а сразу после паузы Мариу исправился, а Нерес оформил дубль - 3:0.

«Бенфика» выиграла восьмой матч подряд и удерживает отрыв от второго места в восемь очков.

Протокол игры  
Маритиму0:3Бенфика
  45'Нерес Давид (0:1)
  50'Мариу Жоау (0:2)
  57'Нерес Давид (0:3)
Marcelo CarneВинк КлаудиоMoises Mosquera 77' (Кошта Эдгар ( 77') Зайнадин ДжуниорКоста ВиторРене  29'Бельтраме Стефано 61' (Carlos Liza ( 61') Видигал Андре  72' 77' (Коррея Фелиш ( 77') Шадаш БрунуЛео Перейра 61' (Риаскос Брайан ( 61') Морено Пабло
Запасные: Чина ФабиуПаулинью ПаулуАфонсо Жоао IIIКоста МатеушМакаридзе Георгий
Влаходимос ОдиссеасБах АлександрОтаменди НиколасСилва АнтониуГримальдо АлехандроШикинью ФранцискуФлорентинуНерес Давид  43' 81' (Невеш Жоау ( 81') Эурснес Фредрик  88'Мариу Жоау 82' (Муса Петар ( 82') Рамуш Гонсалу
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлРодригес Фелипе IIН'Дур ЧреСкьеллеруп АндреасЖилберто ЖуниорЛукас VI
12 марта. Стадион "Душ Баррейруш" (Фуншал).

 

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