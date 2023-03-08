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​«Бенфика» объявила о продлении контракта с основным вратарём официально

08 Марта 2023 • 19:07 Комментировать

«Бенфика» посредством своего официального сайта объявила о пролонгации контракта с основным голкипером. Одиссеас Влаходимос поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2026/2027.

За «Бенфику» Одиссеас Влаходимос выступает с лета 2018 года. С тех пор он провёл за лиссабонских «орлов» 210 матчей, в которых пропустил 202 гола.

Одиссеас Влаходимос является игроком национальной сборной Греции. При этом на юношеском и молодёжном уровнях он представлял Германию.

Напомним, что во вторник «Бенфика» оформила путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Одиссей Влаходимос
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