«Бенфика» посредством своего официального сайта объявила о пролонгации контракта с основным голкипером. Одиссеас Влаходимос поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2026/2027.

За «Бенфику» Одиссеас Влаходимос выступает с лета 2018 года. С тех пор он провёл за лиссабонских «орлов» 210 матчей, в которых пропустил 202 гола.

Одиссеас Влаходимос является игроком национальной сборной Греции. При этом на юношеском и молодёжном уровнях он представлял Германию.

Напомним, что во вторник «Бенфика» оформила путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов.