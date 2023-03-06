«Спортинг» намерен сохранить Бельерина на следующий сезон

Правый защитник лиссабонского «Спортинга» Эктор Бельерин может остаться в клубе по окончании сезона.

27-летний футболист пополнил ряды португальского коллектива в январе, перебравшись из «Барселоны». Его действующее соглашение рассчитано до июня. Согласно сведениям Fichajes, руководство лиссабонцев заинтересовано в продлении контракта латераля ещё на два года. Интерес к игроку также проявляет испанский «Бетис».

Эктор Бельерин принял участие в шести матчах «Спортинга», отметившись одним забитым мячом. Трансферная стоимость испанца оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро.