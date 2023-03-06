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«Спортинг» намерен сохранить Бельерина на следующий сезон

06 Марта 2023 • 00:17 Комментировать
Спортинг Л
...
Боавишта
12.03 23:30

Правый защитник лиссабонского «Спортинга» Эктор Бельерин может остаться в клубе по окончании сезона.

27-летний футболист пополнил ряды португальского коллектива в январе, перебравшись из «Барселоны». Его действующее соглашение рассчитано до июня. Согласно сведениям Fichajes, руководство лиссабонцев заинтересовано в продлении контракта латераля ещё на два года. Интерес к игроку также проявляет испанский «Бетис».

Эктор Бельерин принял участие в шести матчах «Спортинга», отметившись одним забитым мячом. Трансферная стоимость испанца оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Эктор Бельерин
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СПОРТИНГ Л БОАВИШТА
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