«Порту» в большинстве переиграл «Шавиш»

Неожиданно проиграв «Жил Висенте», «Порту» больше не мог оступиться и в субботу разобрался с «Шавишем». Дэнни Лодер и Отавио обеспечили «драконам» комфортный задел в счете, на это соперник ответил голом с пенальти в начале второго тайма. Также «Порту» помогло удаление Даниэла Алвеса на 71-й минуте. Незадолго до финального свистка «Шавиш» вовсе остался вдевятером. Гол Антонио Мартинеса на 90-й минуте снял все вопросы - 3:1.
Победа позволила «Порту» остаться вторым с отставанием в 8 очков от «Бенфики».
Протокол игры
|15'Лодер Дэнни (0:1)
|43'Отавио Эдмилсон (0:2)
|(1:2) Витория Стивен53'
|90'Мартинес Антонио III (1:3)
Оливейра де Моура Родриго Сезар•Монте Нелсон•Понк Карлуш• 83'Витория Стивен•Ланга Бруну 54'86' (Круз Сандру (86') •Жуниньо VI67' (Абасс Исса (67') •Гимарайнш Рикарду• 90'Мендеш Жоао Педро Морейра 85'• 87'Педру Жоау II 28'78' (Сингх Лютер (78') •Euller II67' (Соуза Бернардо (67') •Алвес Даниэль 57' 71'
Запасные: Силла Хабиб•Гонсало Пинто•Гильерме да Силва•Кейруш Жоау
Кошта Диогу•Консейсау Родригу90' (Манафа Вилсон (90') •Пепе Кеплер•Маркано Иван• 27'Занузи Зайду• 90'Франко Андре83' (Фолья Бернардо (83') •Груйич Марко• 84'Эуштакиу Стивен 8'65' (Пепе VI (65') •Отавио Эдмилсон•Лодер Дэнни 49'83' (Тареми Мехди (83') •Мартинес Антонио III
04 марта. Стадион "Мануэль Бранку Тейшейра" (Шавиш).
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