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«Порту» в большинстве переиграл «Шавиш»

05 Марта 2023 • 01:32 Комментировать
Шавиш
1:3
Порту
окончен

Неожиданно проиграв «Жил Висенте», «Порту» больше не мог оступиться и в субботу разобрался с «Шавишем». Дэнни Лодер и Отавио обеспечили «драконам» комфортный задел в счете, на это соперник ответил голом с пенальти в начале второго тайма. Также «Порту» помогло удаление Даниэла Алвеса на 71-й минуте. Незадолго до финального свистка «Шавиш» вовсе остался вдевятером. Гол Антонио Мартинеса на 90-й минуте снял все вопросы - 3:1.

Победа позволила «Порту» остаться вторым с отставанием в 8 очков от «Бенфики».

Протокол игры  
Шавиш1:3Порту
  15'Лодер Дэнни (0:1)
  43'Отавио Эдмилсон (0:2)
(1:2) Витория Стивен53'  
  90'Мартинес Антонио III (1:3)
Оливейра де Моура Родриго СезарМонте НелсонПонк Карлуш  83'Витория СтивенЛанга Бруну  54' 86' (Круз Сандру ( 86') Жуниньо VI 67' (Абасс Исса ( 67') Гимарайнш Рикарду  90'Мендеш Жоао Педро Морейра  85'  87'Педру Жоау II  28' 78' (Сингх Лютер ( 78') Euller II 67' (Соуза Бернардо ( 67') Алвес Даниэль  57'  71'
Запасные: Силла ХабибГонсало ПинтоГильерме да СилваКейруш Жоау
Кошта ДиогуКонсейсау Родригу 90' (Манафа Вилсон ( 90') Пепе КеплерМаркано Иван  27'Занузи Зайду  90'Франко Андре 83' (Фолья Бернардо ( 83') Груйич Марко  84'Эуштакиу Стивен  8' 65' (Пепе VI ( 65') Отавио ЭдмилсонЛодер Дэнни  49' 83' (Тареми Мехди ( 83') Мартинес Антонио III
Запасные: Кардозу ФабиуВерон ГабриэлРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуВенделл Боргес
04 марта. Стадион "Мануэль Бранку Тейшейра" (Шавиш).

 

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Порту Шавиш
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