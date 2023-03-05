«Порту» в большинстве переиграл «Шавиш»

Неожиданно проиграв «Жил Висенте», «Порту» больше не мог оступиться и в субботу разобрался с «Шавишем». Дэнни Лодер и Отавио обеспечили «драконам» комфортный задел в счете, на это соперник ответил голом с пенальти в начале второго тайма. Также «Порту» помогло удаление Даниэла Алвеса на 71-й минуте. Незадолго до финального свистка «Шавиш» вовсе остался вдевятером. Гол Антонио Мартинеса на 90-й минуте снял все вопросы - 3:1.

Победа позволила «Порту» остаться вторым с отставанием в 8 очков от «Бенфики».