«Спортинг» в концовке забил единственный мяч в ворота «Портимоненсе»

В 23-м туре Примейры «Спортинг» играл на выезде против «Портимоненсе», представителя нижней части таблицы. Лиссабонцы могли повести на 42-й минуте, но Поте не забил 11-метровый. Решение задачи было отложено до 77-й минуты, когда Жуан Паулинью реализовал свой момент и принес три очка «Спортингу». Столичная команда идет на четвертом месте и проигрывает четыре очка «Порту», который располагается вторым.