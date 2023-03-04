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«Спортинг» в концовке забил единственный мяч в ворота «Портимоненсе»

04 Марта 2023 • 23:05 Комментировать
Портимоненсе
0:1
Спортинг Л
окончен

В 23-м туре Примейры «Спортинг» играл на выезде против «Портимоненсе», представителя нижней части таблицы. Лиссабонцы могли повести на 42-й минуте, но Поте не забил 11-метровый. Решение задачи было отложено до 77-й минуты, когда Жуан Паулинью реализовал свой момент и принес три очка «Спортингу». Столичная команда идет на четвертом месте и проигрывает четыре очка «Порту», который располагается вторым.

Протокол игры  
Портимоненсе0:1Спортинг Л
  77'Паулинью Жуан (0:1)
Накамура КосукэПак Чжи СуЭнрике Педро VI  13'Лукао IIРелвас ФилипеNonoca 75' (Jony Gonzalez ( 75') Са Педру 46' (Диаби Мохамед ( 46') Уаттара Зиэ  39' 83' (Гомес Руи ( 83'  90') Маурисио ЖозеСек Мустафа 83' (Матуш Рикарду ( 83') Велинтон Жуниор  71'
Запасные: Yago CarielloBruno Reis2АлемаоЭштрела ПаулуMatheus Nogueira
Адан АнтониоДиоманде УсманКоатес Себастьян  33' 60' (Матеус Рейс ( 60') Инасиу ГонсалуЭсгаю Рикарду  35'Угарте Мануэль 74' (Паулинью Жуан ( 74') Морита ХидемасаСантуш Нуну II 85' (Тринкан Франсишку ( 85') Эдвардс Маркус 85' (Сен-Жюст Джеремая ( 85') Чермити ЮссефПоте
Запасные: Рошинья КоштаТанлонго МатеоИзраэль ФранкоБельерин ЭкторАртур Гомес VIII
04 марта. Стадион "Мунисипал-ди-Портиман".

 

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