«Спортинг» в концовке забил единственный мяч в ворота «Портимоненсе»

В 23-м туре Примейры «Спортинг» играл на выезде против «Портимоненсе», представителя нижней части таблицы. Лиссабонцы могли повести на 42-й минуте, но Поте не забил 11-метровый. Решение задачи было отложено до 77-й минуты, когда Жуан Паулинью реализовал свой момент и принес три очка «Спортингу». Столичная команда идет на четвертом месте и проигрывает четыре очка «Порту», который располагается вторым.
Протокол игры
|77'Паулинью Жуан (0:1)
Накамура Косукэ•Пак Чжи Су•Энрике Педро VI• 13'Лукао II•Релвас Филипе•Nonoca75' (Jony Gonzalez (75') •Са Педру46' (Диаби Мохамед (46') •Уаттара Зиэ 39'83' (Гомес Руи (83') • 90'Маурисио Жозе•Сек Мустафа83' (Матуш Рикарду (83') •Велинтон Жуниор 71'
Адан Антонио•Диоманде Усман•Коатес Себастьян 33'60' (Матеус Рейс (60') •Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду• 35'Угарте Мануэль74' (Паулинью Жуан (74') •Морита Хидемаса•Сантуш Нуну II85' (Тринкан Франсишку (85') •Эдвардс Маркус85' (Сен-Жюст Джеремая (85') •Чермити Юссеф•Поте
04 марта. Стадион "Мунисипал-ди-Портиман".
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