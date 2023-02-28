​«Бенфике» исполнилось 119 лет

Во вторник, 28 февраля, день рождения отмечает известный португальский клуб – «Бенфика». С момента основания лиссабонского клуба прошло ровно 119 лет.

«Бенфика» входит в список грандов португальского футбола. Команда 37 раз становилась чемпионом Португалии и завоевала множество других трофеев на внутренней арене. Что касается европейского уровня, то «орлы» дважды выигрывали кубок европейских чемпионов (1961 и 1962 год) и дважды становились обладателями межконтинентального кубка.

В настоящий момент «Бенфика» лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии.