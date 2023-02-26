«Визеле» не удалось оборвать победную серию «Бенфики»

«Бенфика» продолжает обыгрывать всех соперников по Примейре. В субботу «орлы» гостили у середняков из «Визелы» и добились победы со счетом 2:0. Первый гол забил Жоау Мариу в конце первого тайма, позволив своей команде оторваться от идущего вторым «Порту» на восемь очков. Он же на 90-й минуте реализовал 11-метровый.