«Визеле» не удалось оборвать победную серию «Бенфики»

«Бенфика» продолжает обыгрывать всех соперников по Примейре. В субботу «орлы» гостили у середняков из «Визелы» и добились победы со счетом 2:0. Первый гол забил Жоау Мариу в конце первого тайма, позволив своей команде оторваться от идущего вторым «Порту» на восемь очков. Он же на 90-й минуте реализовал 11-метровый.
Протокол игры
|38'Мариу Жоау (0:1)
|90'Мариу Жоау (0:2)
Бунтиц Фабиян (Нейва Кристиан (77') •Жулиан Игор•Оливейра Андерсон 79'• 87'Вилсон Бруно•Гарсия Самуэль•Клаудемир де Соуза 61'69' (Мендес Алексис (69') •Гуззу Рафаэл 17'60' (Matias Lacava (60') •Морейра Нуну60' (Pedro Ortiz2 (60') •Осмаич Милутин77' (Friday Etim (77') •Бондосо Кико•Силва Томаш
Запасные: Фернандеш Иванилду•Фелипе Луис IV•Рашид Осама•Перейра Матеус77'
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр•Отаменди Николас• 18'Силва Антониу• 43'Гримальдо Алехандро•Эурснес Фредрик•Флорентину•Нерес Давид84' (Муса Петар (84') •Гуэдеш Гонсалу60' (Шикинью Франциску (60'•Невеш Жоау90') •Мариу Жоау•Рамуш Гонсалу84' (Силва Рафа (84')
25 февраля. Стадион "Estadio do Futebol Clube de Vizela".
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