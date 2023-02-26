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Чемпионат Португалии

«Визеле» не удалось оборвать победную серию «Бенфики»

26 Февраля 2023 • 01:28 Комментировать
Визела
0:2
Бенфика
окончен

«Бенфика» продолжает обыгрывать всех соперников по Примейре. В субботу «орлы» гостили у середняков из «Визелы» и добились победы со счетом 2:0. Первый гол забил Жоау Мариу в конце первого тайма, позволив своей команде оторваться от идущего вторым «Порту» на восемь очков. Он же на 90-й минуте реализовал 11-метровый.

Протокол игры  
Визела0:2Бенфика
  38'Мариу Жоау (0:1)
  90'Мариу Жоау (0:2)
Бунтиц Фабиян (Нейва Кристиан ( 77') Жулиан ИгорОливейра Андерсон  79'  87'Вилсон БруноГарсия СамуэльКлаудемир де Соуза  61' 69' (Мендес Алексис ( 69') Гуззу Рафаэл  17' 60' (Matias Lacava ( 60') Морейра Нуну 60' (Pedro Ortiz2 ( 60') Осмаич Милутин 77' (Friday Etim ( 77') Бондосо КикоСилва Томаш
Запасные: Фернандеш ИванилдуФелипе Луис IVРашид ОсамаПерейра Матеус 77'
Влаходимос ОдиссеасБах АлександрОтаменди Николас  18'Силва Антониу  43'Гримальдо АлехандроЭурснес ФредрикФлорентинуНерес Давид 84' (Муса Петар ( 84') Гуэдеш Гонсалу 60' (Шикинью Франциску ( 60'Невеш Жоау 90') Мариу ЖоауРамуш Гонсалу 84' (Силва Рафа ( 84')
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлРодригес Фелипе IIЖилберто ЖуниорЛукас VI
25 февраля. Стадион "Estadio do Futebol Clube de Vizela".

 

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