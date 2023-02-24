Дракслер пропустит остаток сезона из-за операции

Немецкий полузащитник «Бенфики» Юлиан Дракслер, права на которого принадлежат «ПСЖ», может попрощаться с текущем сезоном и морально настраиваться на новый. По информации Record, 29-летний немец пропустит всю оставшуюся часть сезона из-за операции на голеностопе.

Однако восстанавливаться после травмы немец всё равно будет на базе «Бенфики».

Напомним, что в текущем сезоне у Дракслера набралось всего два гола в 18 официальных матчах за «орлов» Лиссабона во всех турнирах.

Его трудовое соглашение с парижским топ-клубом действует до окончания следующего сезона, срок аренды в «Бенфику» закончится 30 июня 2023 года.