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Дракслер пропустит остаток сезона из-за операции

24 Февраля 2023 • 22:45 Комментировать
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Бенфика
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Через 23 ч. 39 мин.

Немецкий полузащитник «Бенфики» Юлиан Дракслер, права на которого принадлежат «ПСЖ», может попрощаться с текущем сезоном и морально настраиваться на новый. По информации Record, 29-летний немец пропустит всю оставшуюся часть сезона из-за операции на голеностопе.

Однако восстанавливаться после травмы немец всё равно будет на базе «Бенфики».

Напомним, что в текущем сезоне у Дракслера набралось всего два гола в 18 официальных матчах за «орлов» Лиссабона во всех турнирах.

Его трудовое соглашение с парижским топ-клубом действует до окончания следующего сезона, срок аренды в «Бенфику» закончится 30 июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Юлиан Дракслер
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