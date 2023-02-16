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Чемпионат Португалии

Источник: Есть три или четыре клуба, которые хотят подписать Инасиу

16 Февраля 2023 • 16:15 Комментировать
Шавиш
...
Спортинг Л
20.02 22:00

Три или четыре клуба заинтересованы в услугах защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, борьба за 21-летнего португальца развернётся следующим летом. Отмечается, что «Ливерпуля» в числе главных претендентов на молодого футболиста на данный момент нет.

Действующий контракт Инасиу с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Португалии в 23 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «Спортинг» 32 матча, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

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Ливерпуль Спортинг Лиссабон Фабрицио Романо Гонсалу Инасиу трансферы футбола - лето 2023
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ШАВИШ СПОРТИНГ Л
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